Algerien mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie steht am Afrika-Cup erstmals seit 2019 wieder in den Achtelfinals.
Algerien steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum als Gruppensieger fest. Der Sieg gegen Burkina Faso fiel mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus – und wurde vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz. (nih/sda)
