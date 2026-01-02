wechselnd bewölkt-1°
Josi und Fiala treffen – und gehen trotzdem beide als Verlierer vom Eis

Nashville Predators gather around Nashville Predators defenseman Roman Josi (59) after scoring a goal the second period against the Seattle Kraken during an NHL hockey game, Thursday, Jan. 1, 2026, in ...
Roman Josi lässt sich für sein Tor feiern, am Ende verliert Nashville trotzdem deutlich. Bild: keystone

02.01.2026, 06:5202.01.2026, 06:52

Los Angeles – Tampa Bay 3:5

Kevin Fiala (LAK), 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 19:22 TOI
Janis Moser (TBL), 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, 24:49 TOI​

Kevin Fiala und seine Los Angeles Kings verlieren das Spiel gegen die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser. Dabei geben die Kings zuhause zwei Mal einen Vorsprung aus der Hand. Nach nur sieben Minuten brachte Andrei Kuzmenko LA mit 2:1 in Führung – Fiala liess sich dabei einen Assist notieren. Kurz vor der zweiten Drittelspause glich Tampa dank Brayden Point wieder aus – an diesem Tor war auch Janis Moser beteiligt.

Direkt nach Wiederbeginn punktete Fiala erneut: Dieses Mal traf der Ostschweizer Stürmer im Powerplay selbst. Doch mit drei Toren zwischen der 57. und 60. Minute drehte Tampa Bay die Partie doch noch. Fiala punktete zwar doppelt, stand aber auch bei drei Gegentoren auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Seattle – Nashville 4:1

Roman Josi, 1 Tor, 3 Schüsse, 3 Blocks, 23:48 TOI

Auch Roman Josi und seine Nashville Predators gehen als Verlierer vom Eis. Sie unterliegen auswärts den Seattle Kraken mit 1:4. Wie Fiala kann auch Josi kann dabei einen persönlichen Erfolg verbuchen – er trifft im Mitteldrittel zum zwischenzeitlichen 1:3 und bringt dabei für Nashville etwas Hoffnung zurück.

Insgesamt erlebt aber auch der Berner Verteidiger ein schwieriges Spiel. Wie Fiala steht auch Josi bei insgesamt drei Gegentoren auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Seattle Kraken

Toronto – Winnipeg 6:5

Nino Niederreiter überzählig

Die Winnipeg Jets verlieren auswärts in Toronto ein Spektakelspiel mit 6:5. Nino Niederreiter muss dabei als überzähliger Spieler von der Tribüne aus zuschauen. Gemäss Winnipeg-Trainer Scott Arniel hat die Pause aber weder mit mangelhaften Leistungen noch mit einer Verletzung zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Winnipeg innert drei Tagen vier Spiele absolviert und gewisse Spieler eine Pause benötigen.

In Toronto führen die Jets zwischenzeitlich mit 2:0 und 4:1 und geben das Spiel trotzdem noch aus der Hand. Selbst nach dem Toronto zum 4:4 ausgleichen kann, geht Winnipeg in der 49. Minute noch einmal mit 5:4 in Führung. Doch auch diesen Vorsprung bringen die Jets nicht ins Ziel. Troy Stecher und Auston Matthews (mit seinem dritten Tor des Spiels) sichern den Leafs doch noch den Sieg nach 60 Minuten.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
