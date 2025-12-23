Der FC Basel muss mehrere Wochen ohne Stürmer Moritz Broschinski auskommen. Der 25-jährige Deutsche zog sich am Samstag in der Partie gegen Servette (1:1) einen Teilriss des Aussenbandes im linken Knie zu, wie der Klub mitteilte. Diesen Befund habe eine MRI-Untersuchung ergeben.
Broschinski falle «bis auf Weiteres aus, sicher für mehrere Wochen», schrieb der FCB. Für den Meister der Vorsaison geht es in der Super League am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen Sion weiter. (nih/sda)
