Diegewinnen das Heimspiel gegenmit 125:105.steuert zwei Punkte bei. Nur ganz zu Beginn der Partie lag Houston gegen das Team aus Salt Lake City kurz zurück (6:9), später führten die Texaner mit bis zu 33 Punkten Vorsprung (89:56).Den Rockets läuft es aber gut. Nach zuletzt 12 Siegen aus 18 Partien verbesserten sie sich im Westen auf den 3. Platz hinter Oklahoma City Thunder (1.) und den San Antonio Spurs (2.). Allerdings ist das Gerangel auf den Plätzen 3 bis 7 bei rund 25 noch ausstehenden Partien weiter riesig. (abu/sda)