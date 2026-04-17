Dieum Stephen Curry verpassen die. Das Team aus Kalifornien verliert das entscheidende Play-in-Spiel auswärts gegen die96:111.Die Warriors traten zum dritten Mal in Folge im Play-in an, wobei sie einzig im letzten Jahr den Einzug in die Playoffs schafften. Die Franchise, die zwischen 2015 und 2022 viermal Meister wurde, kämpfte die gesamte Saison mit Verletzungsproblemen und einem alternden Kader. Neben Curry fehlten immer wieder wichtige Stützen, unter anderem zog sich Jimmy Butler im Januar einen Kreuzbandriss zu.Curry, mit 38 Jahren weiterhin Schlüsselspieler, fand gegen Phoenix kaum ins Spiel und blieb mit 17 Punkten unter den Erwartungen. Die Warriors lagen zur Pause nur knapp zurück, konnten jedoch in der zweiten Hälfte nicht mehr entscheidend reagieren. Während Phoenix nun auf die Oklahoma City Thunder trifft, steht Golden State vor einer ungewissen Zukunft.In der Eastern Conference sicherte sich die Orlando Magic mit einem deutlichen 121:90 gegen die Charlotte Hornets das letzte Playoff-Ticket und trifft nun auf die Detroit Pistons. (sda)