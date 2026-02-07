siegt erstmals im. Die bald 19-jährige Berner Oberländerin gewinnt inin Bayern den ersten von zwei. Allenbach hatte bereits nach dem ersten Durchgang vorne gelegen - und verteidigte die Führung mit sechs Hundertsteln Vorsprung. Auf Stufe Europacup hatte sie zuvor einmal einen Podestrang erreicht; vor einem Monat belegte sie im Riesenslalom in Sestriere im Piemont Platz 2.Auch im Weltcup deutete Allenbach ihr Talent bereits an. Bei ihren ersten zwei Einsätzen schaffte sie es gleich in die Punkteränge. In Kranjska Gora in Slowenien fuhr sie auf Platz 27, in Kronplatz im Südtirol auf Platz 22. (riz/sda)