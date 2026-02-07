Die Houston Rockets mit Clint Capela bezwingen erstmals in dieser NBA-Saison den Meister. Das Team aus Texas siegt gegen die Oklahoma City Thunder auswärts 112:106. Die Thunder bleiben trotz der Niederlage, der dritten in den letzten fünf Partien, die Nummer 1 der Liga. Die Rockets nehmen in der Rangliste der Western Conference nach wie vor Platz 4 ein. (abu/sda)
Rockets siegen beim Meister +++ Erster Europacup-Sieg für Dania Allenbach
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Rockets bezwingen den Meister
Erste Meisterschaftsniederlage für die Kadetten
Nach 19 Siegen mussten die Kadetten Schaffhausen die erste Niederlage in der Meisterschaft hinnehmen. Auswärts gegen Wacker Thun verlor der Cupsieger 31:34.
Die Berner Oberländer traten von Beginn an voll konzentriert auf und lagen meist knapp in Führung. Den Unterschied machten sie Mitte der zweiten Halbzeit, als sie einen 25:26-Rückstand in einen 30:26-Vorsprung drehten. Dreh- und Angelpunkt der Thuner war Ante Gadza. Der Kroate verwandelte alle vier Siebenmeter und erzielte insgesamt ein Dutzend Treffer. (riz/sda)
Degenfechter in Heidenheim auf Platz 3
Nach Weltcupsiegen mit dem Team in Vancouver (im Dezember und Fujairah (VAE/im Januar) scheiterten die Schweizer Degenfechter am Turnier in Heidenheim in den Halbfinals mit 40:41 an Südkorea. Mit Theo Brochard, Hadrien Favre, Clément Métrailler und Sven Vineis traten die Schweizer in Deutschland aber mit komplett neuer Aufstellung an. Dennoch wurden Grossbritannien (45:42), die USA (45:38) und Kasachstan (40:36) besiegt, ehe das Duell gegen Südkorea knapp verloren ging. (riz/sda)
Erster Europacup-Sieg für Dania Allenbach
Dania Allenbach siegt erstmals im Europacup. Die bald 19-jährige Berner Oberländerin gewinnt in Oberjoch in Bayern den ersten von zwei Riesenslaloms. Allenbach hatte bereits nach dem ersten Durchgang vorne gelegen - und verteidigte die Führung mit sechs Hundertsteln Vorsprung. Auf Stufe Europacup hatte sie zuvor einmal einen Podestrang erreicht; vor einem Monat belegte sie im Riesenslalom in Sestriere im Piemont Platz 2.
Auch im Weltcup deutete Allenbach ihr Talent bereits an. Bei ihren ersten zwei Einsätzen schaffte sie es gleich in die Punkteränge. In Kranjska Gora in Slowenien fuhr sie auf Platz 27, in Kronplatz im Südtirol auf Platz 22. (riz/sda)
Schweizer meistern erste Hürde souverän
Das Schweizer Davis-Cup-Team entledigt sich in Biel seiner ersten Aufgabe auf dem erhofften Weg zurück in die Weltgruppe auf schnellstmöglichem Weg. Gegen Tunesien führt es nach dem Sieg im Doppel uneinholbar 3:0.
Dominic Stricker und Jakub Paul bezwangen das Duo Moez Echargui/Skander Mansouri 6:4, 7:6 (7:3) und sicherten der Equipe von Captain Severin Lüthi den entscheidenden dritten Punkt. Tags zuvor hatten Jérôme Kym und Leandro Riedi in den ersten zwei Einzeln für die 2:0-Führung gesorgt.
Die Schweiz muss nach dem Sieg gegen die Nordafrikaner eine weitere Hürde überspringen, um im kommenden Jahr wieder der Weltgruppe anzugehören. Die Begegnung gegen den noch nicht bekannten Kontrahenten findet im September statt. (riz/sda)
