Cute News
27 fabulöse Tierbilder für einen besseren Freitag? Hier entlang!
Cute News, everybody!
Wenn am Freitagmorgen die Sonne aufgeht, stehen die Cute News schon bereit für euch. Heute unter anderem mit einem Tier, das nicht oft die Sonne sieht und neun Monate im Jahr in der Dunkelheit lebt.
Cuten Morgen!
Na, schon wach?
Keine Cute News mehr verpassen:
Der schönste Vogel, den du heute sehen wirst.
Zunge der Woche:
Wer sagt es ihm?
Zwillinge <3.
Der Dieb beharrt auf seiner Beute.
Wie viele Beine zählst du?
Box ist Box.
Entschuldigen Sie, haben Sie kurz fünf Minuten Zeit?
Applaus für den heutigen Trick:
Falls du heute noch keinen gesehen hast, kommt hier ein Baby-Moschusochse:
Bonk.
Hier gibt es mehr flauschige Kühe:
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)
Synchroner als Synchronspringer.
Sorry, dürfen wir da schnell durch?
Noch ein bisschen müde heute.
Heute schauen wir uns die kleinste Rentierart an: das Spitzbergen-Ren.
Im Vergleich zu anderen Rentieren haben sie kürzere Beine und einen kompakteren Körperbau.
Dies und ihr dickes Winterfell sind perfekt für die harten Konditionen ihres Lebensraums gemacht.
Spitzbergen-Rens leben nämlich auf der gleichnamigen Inselgruppe im hohen Norden Norwegens.
Anders als andere Rentiere legen sie keine grossen Strecken zurück. Sie bleiben, wo sie sind, und leben mit dem, was die Umgebung ihnen bietet.
Sie ernähren sich hauptsächlich von Moos. Im Winter fressen sie sich eine dicke Fettschicht an, um die langen Winter zu überstehen.
Wenn aber die Winter so hart sind, dass sie durch die dicke Schnee- und Eisschicht nicht mehr an Futter kommen, kann die Population bis zu 80 Prozent zurückgehen.
Die Tiere, die an der Küste leben, fressen im Winter manchmal auch Seetang, um zu überleben.
Im Winter haben sie auch einen verlangsamten Stoffwechsel. Das hilft den Tieren, Energie zu sparen.
In Spitzbergen leben rund 10'000 Rentiere. Das ist rund ein Drittel der norwegischen Population.
Das war es auch schon für heute. Zum Abschied gibt es noch dieses süsse Jungtier:
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.