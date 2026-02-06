bedeckt
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Katzen, Rentiere und Kühen

27 fabulöse Tierbilder für einen besseren Freitag? Hier entlang!

06.02.2026, 06:1006.02.2026, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Wenn am Freitagmorgen die Sonne aufgeht, stehen die Cute News schon bereit für euch. Heute unter anderem mit einem Tier, das nicht oft die Sonne sieht und neun Monate im Jahr in der Dunkelheit lebt.

Cuten Morgen!

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1qqr0fr/lovely_family/
Bild: reddit

Na, schon wach?

cute news tier capybara vogel https://imgur.com/t/capybara/DdQTq10
Bild: imgur

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Der schönste Vogel, den du heute sehen wirst.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1qtwub0/tuftie_knows_how_pretty_she_is/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/babygoats/comments/1qruxzy/new_babies_born_two_days_ago/
Bild: reddit

Wer sagt es ihm?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Zwillinge <3.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Der Dieb beharrt auf seiner Beute.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wie viele Beine zählst du?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Box ist Box.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qsz1g7/if_it_sort_of_fits_im_definitely_sitting_in_it/
Bild: reddit

Entschuldigen Sie, haben Sie kurz fünf Minuten Zeit?

Cute News: Schuppentier
Bild: imgur

Applaus für den heutigen Trick:

cute news tier robbe https://www.instagram.com/p/DKry7jEMoN7/?img_index=1
Bild: instagram

Falls du heute noch keinen gesehen hast, kommt hier ein Baby-Moschusochse:

cute news tier ochse https://www.instagram.com/p/DItwJpCRxIF/
Bild: instagram

Bonk.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Hier gibt es mehr flauschige Kühe:

1 / 10
Flauschige Kühe

Bild: Imgur
quelle: imgur
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Synchroner als Synchronspringer.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Sorry, dürfen wir da schnell durch?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Noch ein bisschen müde heute.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Heute schauen wir uns die kleinste Rentierart an: das Spitzbergen-Ren.

Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus adult in thick winter coat foraging on snow covered tundra in spring on Spitsbergen, Norway 33344LRY
Bild: imago images

Im Vergleich zu anderen Rentieren haben sie kürzere Beine und einen kompakteren Körperbau.

Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus äst, Säugetiere Mammalia, Longyearbyen, Spitzbergen, Svalbard Svalbard skink Rangifer tarandus platyrhynchus, Mammals Mammalia, Longyearbyen, Spitsberge ...
Bild: imago images

Dies und ihr dickes Winterfell sind perfekt für die harten Konditionen ihres Lebensraums gemacht.

Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus ruht auf Wiese, Säugetiere Mammalia, Longyearbyen, Spitzbergen, Svalbard Svalbard skate Rangifer tarandus platyrhynchus resting in a meadow, Mammals Mam ...
Bild: imago images

Spitzbergen-Rens leben nämlich auf der gleichnamigen Inselgruppe im hohen Norden Norwegens.

Portrait eines Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus, Säugetiere Mammalia, Longyearbyen, Spitzbergen, Svalbard Portrait of a Spitsbergen roe deer Rangifer tarandus platyrhynchus, Mammals Mam ...
Bild: imago images

Anders als andere Rentiere legen sie keine grossen Strecken zurück. Sie bleiben, wo sie sind, und leben mit dem, was die Umgebung ihnen bietet.

Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus adult in thick winter coat foraging on snow covered tundra in spring on Spitsbergen, Norway 33344LRH
Bild: imgao images

Sie ernähren sich hauptsächlich von Moos. Im Winter fressen sie sich eine dicke Fettschicht an, um die langen Winter zu überstehen.

Svalbard reindeer, Arctic Ocean, Svalbard, Norway. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxMEX Copyright: xMcDonaldxWildlifexPhotographyxJMCx/x NA02 JMC0364
Bild: imago images

Wenn aber die Winter so hart sind, dass sie durch die dicke Schnee- und Eisschicht nicht mehr an Futter kommen, kann die Population bis zu 80 Prozent zurückgehen.

Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus, Männchen, Bulle mit samtbedecktem Geweih bei der Futtersuche auf schneebedeckter Tundra im Herbst, Herbst, Norwegen, Europa *** Svalbard Ren Rangifer t ...
Bild: imago images

Die Tiere, die an der Küste leben, fressen im Winter manchmal auch Seetang, um zu überleben.

Svalbard Rentier rangifer tarandus platyrhynchus Svalbard reindeer rangifer tarandus platyrhynchus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13695740.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmu ...
Bild: imago images

Im Winter haben sie auch einen verlangsamten Stoffwechsel. Das hilft den Tieren, Energie zu sparen.

Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus running on the beach in Mushamna, Svalbard, Norway, Europe PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MichaelxNolan 1112-6837
Bild: imago images

In Spitzbergen leben rund 10'000 Rentiere. Das ist rund ein Drittel der norwegischen Population.

Wild Reindeer, Rangifer tarandus platyrhynchus, with small antlers. Head portrait. Curious animal. Svalbard, Norway. Svalbard reindeer. Wildlife scene from nature, Winter landscape with reindeer.
Bild: imago images

Das war es auch schon für heute. Zum Abschied gibt es noch dieses süsse Jungtier:

Kalb des Spitzbergen Rentiers Rangifer tarandus platyrhynchus bei der Futtersuche in der Tundra im Sommer auf Spitzbergen, Norwegen, Europa Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus calf forag ...
Bild: imago images
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
