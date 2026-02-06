Cute News

27 fabulöse Tierbilder für einen besseren Freitag? Hier entlang!

Cute News, everybody!

Wenn am Freitagmorgen die Sonne aufgeht, stehen die Cute News schon bereit für euch. Heute unter anderem mit einem Tier, das nicht oft die Sonne sieht und neun Monate im Jahr in der Dunkelheit lebt.

Cuten Morgen!

Na, schon wach?

Der schönste Vogel, den du heute sehen wirst.

Zunge der Woche:

Wer sagt es ihm?

Zwillinge <3.

Der Dieb beharrt auf seiner Beute.

Wie viele Beine zählst du?

Box ist Box.

Entschuldigen Sie, haben Sie kurz fünf Minuten Zeit?

Applaus für den heutigen Trick:

Falls du heute noch keinen gesehen hast, kommt hier ein Baby-Moschusochse:

Bonk.

Synchroner als Synchronspringer.

Sorry, dürfen wir da schnell durch?

Noch ein bisschen müde heute.

Heute schauen wir uns die kleinste Rentierart an: das Spitzbergen-Ren.

Bild: imago images

Im Vergleich zu anderen Rentieren haben sie kürzere Beine und einen kompakteren Körperbau.

Bild: imago images

Dies und ihr dickes Winterfell sind perfekt für die harten Konditionen ihres Lebensraums gemacht.

Bild: imago images

Spitzbergen-Rens leben nämlich auf der gleichnamigen Inselgruppe im hohen Norden Norwegens.

Bild: imago images

Anders als andere Rentiere legen sie keine grossen Strecken zurück. Sie bleiben, wo sie sind, und leben mit dem, was die Umgebung ihnen bietet.

Bild: imgao images

Sie ernähren sich hauptsächlich von Moos. Im Winter fressen sie sich eine dicke Fettschicht an, um die langen Winter zu überstehen.

Bild: imago images

Wenn aber die Winter so hart sind, dass sie durch die dicke Schnee- und Eisschicht nicht mehr an Futter kommen, kann die Population bis zu 80 Prozent zurückgehen.

Bild: imago images

Die Tiere, die an der Küste leben, fressen im Winter manchmal auch Seetang, um zu überleben.

Bild: imago images

Im Winter haben sie auch einen verlangsamten Stoffwechsel. Das hilft den Tieren, Energie zu sparen.

Bild: imago images

In Spitzbergen leben rund 10'000 Rentiere. Das ist rund ein Drittel der norwegischen Population.

Bild: imago images

Das war es auch schon für heute. Zum Abschied gibt es noch dieses süsse Jungtier:

Bild: imago images

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!