Donald Trump

Trump lästert nach WEF-Besuch über die Schweiz

Video: watson/lucas zollinger

«Sie zerstören ihr Land»: Trump lästert schon wieder über die Schweiz

Bei einem öffentlichen Auftritt in Washington hat sich US-Präsident Trump über die Schweiz beklagt. Sein Besuch beim Weltwirtschaftsforum in Davos blieb ihm offensichtlich nicht in guter Erinnerung.
05.02.2026, 15:5805.02.2026, 16:04
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

«Ich bin nach Davos rüber gegangen. Sie haben mich eingeladen. Als ich wieder abgereist bin, sagten sie, das sei wohl die dümmste Einladung gewesen, die sie jemals jemandem gegeben haben.» Das sagte US-Präsident Trump am Donnerstag bei einem Auftritt am «National Prayer Breakfast» in Washington D.C.

So etwas lässt Trump offensichtlich nicht auf sich sitzen. «Ich sage, wie es ist. Sie zerstören ihr eigenes Land», sagt er über die Schweiz. Die Energieversorgung sei «lächerlich». Und weiter: «Die Immigration … Ich sage euch, es ist an einem Punkt, an dem viele solcher Länder nicht wiederzuerkennen sind.» Es sei bald unmöglich, damit aufzuräumen, so Trump.

Dann lenkt der US-Präsident unvermittelt das Thema zu Tulsi Gabbard, Direktorin der National Intelligence in den USA, und weiter zu seiner Theorie, dass die US-Wahlen 2020 manipuliert gewesen seien.

Auch in seiner WEF-Rede war das eines der Themen, die er ansprach. Ausserdem teilte er gegen verschiedene Länder aus und sprach auch über Grönland, respektive dieses «Stück Eis», das die USA gerne hätten. Schliesslich sprach er auch über das Telefonat mit Bundesrätin – oder in Trumps Worten Premierministerin – Karin Keller-Sutter. Sie sei ihm auf die Nerven gegangen, so Trump damals.

Hier kritisiert Trump Karin Keller-Sutter am WEF:

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr zu Trump am WEF in Davos:

Analyse
Die grössten Falschaussagen in Trumps Rede – und in diesem Punkt hatte er (fast) recht
Themen
Trumps Aussagen am WEF
1 / 7
Trumps Aussagen am WEF

Donald Trump lobt sich bei seiner Rede am WEF selbst.
Trump am WEF: Sie nannten mich «Daddy»
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Okay, Boomer
05.02.2026 16:03registriert Juli 2022
„ das sei wohl die dümmste Einladung gewesen, die sie jemals jemandem gegeben haben.“
Da hat Donnie für einmal recht.
2569
avatar
N. Y. P.
05.02.2026 16:05registriert August 2018
«Ich bin nach Davos rüber gegangen. Sie haben mich eingeladen. Als ich wieder abgereist bin, sagten sie, das sei wohl die dümmste Einladung gewesen, die sie jemals jemandem gegeben haben.»

Richtig, Mr President, sie haben das exakt richtig verstanden.

Also, alles gut.
2093
avatar
Lohner
05.02.2026 16:08registriert August 2025
Ich kenne einen, der sein Land ruiniert. Sein Name ist Donald Trump.
1834
93
