Nancy Guthrie wird seit Sonntagmittag vermisst. Bild: keystone

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall der entführten Nancy Guthrie

Die Entführung der 84-jährigen Mutter einer bekannten US-Moderatorin hält die USA gerade in Atem. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall.

Sabeth Vela

Nancy Guthrie wurde zwischen letztem Samstagabend und Sonntagmorgen aus ihrem Haus in Arizona entführt. Seither wird in den USA pausenlos nach der Mutter der NBC-Moderatorin Savannah Guthrie gesucht. Je mehr Zeit vergeht, desto kritischer kann der Zustand der 84-Jährigen werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall.

Was ist genau passiert?

Nancy Guthrie wurde am Samstagabend um 21.45 Uhr das letzte Mal gesehen. Wie die Behörden bestätigten, hatte sie zuvor mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn in der Nähe zu Abend gegessen. Tommaso Cioni, ihr Schwiegersohn, habe sie daraufhin nach Hause gebracht und sich vergewissert, dass sie sicher im Haus angekommen sei. Als Nancy am nächsten Tag nicht in der Kirche erschien, wurde sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Daraufhin bestätigte die Polizei, dass Nancy Guthrie entführt wurde: «Sie ging nicht von selbst weg, sie ging nicht willentlich», so Chris Nanos, der Sheriff von Pima County.

Nancy Guthrie wird in den USA pausenlos gesucht. Bild: keystone

Das Sheriffbüro erklärte zudem, dass die Behörden eine Kopie einer Lösegeldforderung erhalten hätten. Sie würden nun mit dem FBI zusammenarbeiten, um dessen Echtheit zu bestätigen.

Was sagt die Familie?

Die Familienangehörigen haben sich bereits an die Öffentlichkeit gewandt und an die Entführer appelliert, Nancy freizulassen. Zum einen, weil die Rentnerin täglich Medikamente einnehmen muss. Wenn dies nicht geschieht, kann es für sie lebensbedrohliche Folgen haben. Welche Medikamente dies genau sind, ist bisher nicht bekannt. Die Behörden bestätigten jedoch, dass Nancy nicht an Alzheimer oder einer anderen Beinträchtigung des Hirns leidet. Zum anderen sucht die Familie aber auch Kontakt zu den Entführern, um einen Weg zu finden, «um vorwärtszugehen».

Dazu hat Tochter Savannah Guthrie auf ihrem Instagram-Account zwei Videos gepostet. Im ersten Video bedankt sie sich erst für die viele Unterstützung, die sie erhalten würden, und beschreibt dann ihre Mutter als «das Lichts ihres Lebens».

Video: watson/instagram/ savannahguthrie

Im zweiten Video ist nur der Bruder von Savannah, Cameron Guthrie, zu sehen. Er spricht die Entführer direkt an:

«Wir möchten mit euch kommunizieren. Wir haben bisher nichts direkt gehört. Wir möchten wissen, wie es weitergeht. Wir müssen wissen, dass ihr unsere Mutter habt.»

Laut CNN kam das Video des Bruders, nachdem die erste Frist des mutmasslichen Lösegeldbriefs abgelaufen war. Die beiden Videos haben bisher insgesamt über 15 Millionen Aufrufe.

Wurde Nancy Guthrie wegen ihrer Tochter entführt?

Weil Savannah Guthrie in der Öffentlichkeit steht, wurde ermittelt, ob ihre Mutter deshalb gezielt angegriffen wurde. Sheriff Nanos bestätigte jedoch, dass die Beziehung von Nancy Guthrie zu ihrer berühmten Tochter nicht im Mittelpunkt der Ermittlungen stehe. So gäbe es «keine glaubwürdigen Informationen» dazu, dass die 84-Jährige wegen ihrer Tochter entführt wurde.

Savannah Guthrie ist eine berühmte Moderatorin in den USA. Bild: keystone

Savannah Guthrie ist die Moderatorin der «Today»-Show des Fernsehsenders NBC. Die Sendung gehört laut AdWeek mit ungefähr 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge zu den erfolgreichsten in den USA. Die 54-Jährige wäre zudem an den Olympischen Winterspielen für die Berichterstattung in Italien anwesend gewesen. Wie NBC Sports jedoch mitteilte, hat sie diesen Job unterdessen abgesagt, um bei ihrer Familie sein zu können.



Was sagt Donald Trump?

Selbst US-Präsident Donald Trump hat inzwischen in den Fall eingegriffen, der seit Tagen landesweit Schlagzeilen macht. Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit, er habe sich persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und mit Savannah Guthrie gesprochen.

Donald Trump hat der Guthrie-Familie die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert. Bild: keystone

Er habe ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert, so Trump. «Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen.» Die Gebete der Nation seien bei ihr und ihrer Familie. «GOTT SEGNE UND BESCHÜTZE NANCY», schrieb Trump.