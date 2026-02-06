bedeckt, wenig Regen
Stadler Rail und Siemens sichern sich Milliardenauftrag in Dänemark

06.02.2026, 09:2906.02.2026, 09:29

Der Schweizer Zug-Hersteller Stadler Rail hat sich gemeinsam mit der deutschen Siemens einen Grossauftrag in Kopenhagen geholt. Die beiden Hersteller werden 226 vollautomatisierte vierteilige Triebzüge für die S-Bahn in der dänischen Hauptstadt liefern. Der Wert des Auftrags liegt bei etwa 3 Milliarden Euro, also knapp 2,8 Milliarden Franken.

Stadler Rail Kopenhagen
So soll die neue S-Bahn in Kopenhagen aussehen.Bild: stadler rail

Stadler, Siemens und die Dänischen Staatsbahnen (DSB) haben am Donnerstag die entsprechenden Verträge unterzeichnet, nachdem die Einspruchsfrist verstrichen ist. Sowohl die französische Alstom als auch die spanische CAF verzichteten darauf, gegen den Entscheid vorzugehen. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

