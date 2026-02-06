Stadler Rail und Siemens sichern sich Milliardenauftrag in Dänemark
Der Schweizer Zug-Hersteller Stadler Rail hat sich gemeinsam mit der deutschen Siemens einen Grossauftrag in Kopenhagen geholt. Die beiden Hersteller werden 226 vollautomatisierte vierteilige Triebzüge für die S-Bahn in der dänischen Hauptstadt liefern. Der Wert des Auftrags liegt bei etwa 3 Milliarden Euro, also knapp 2,8 Milliarden Franken.
Stadler, Siemens und die Dänischen Staatsbahnen (DSB) haben am Donnerstag die entsprechenden Verträge unterzeichnet, nachdem die Einspruchsfrist verstrichen ist. Sowohl die französische Alstom als auch die spanische CAF verzichteten darauf, gegen den Entscheid vorzugehen. (dab)
Mehr folgt in Kürze ...