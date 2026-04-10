Ein Jahr nach dem Triumph beim Masters in Augusta ist Rory McIlroy sofort wieder vorne dabei. Der Nordire teilt sich nach dem ersten Tag die Führung mit Sam Burns. Beiden gelang eine 67er-Runde.
McIlroy hatte keinen sonderlich guten Start, kam dann aber immer besser in Schwung und beendete den Auftakt mit insgesamt sechs Birdies und einem Bogey. Mit zwei Schlägen Rückstand auf Burns und McIlroy ins Ziel kamen Kurt Kitayama, Jason Day und Patrick Reed. Justin Rose, Shane Lowry, Xander Schauffele und der Weltranglistenerste Scottie Scheffler spielten alle zwei unter Par und gehen mit drei Schlägen Rückstand auf die Spitze in den zweiten von vier Wettkampftagen. (ram/sda/dpa)
McIlroy hatte keinen sonderlich guten Start, kam dann aber immer besser in Schwung und beendete den Auftakt mit insgesamt sechs Birdies und einem Bogey. Mit zwei Schlägen Rückstand auf Burns und McIlroy ins Ziel kamen Kurt Kitayama, Jason Day und Patrick Reed. Justin Rose, Shane Lowry, Xander Schauffele und der Weltranglistenerste Scottie Scheffler spielten alle zwei unter Par und gehen mit drei Schlägen Rückstand auf die Spitze in den zweiten von vier Wettkampftagen. (ram/sda/dpa)