Servette muss für den Rest der Saison auf Joël Mall verzichten. Wie der Genfer Super-League-Klub mitteilte, zog sich der Torhüter am Ostermontag beim 3:0-Heimsieg gegen Luzern mehrere Rippenbrüche zu. Die Verletzung resultierte aus einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler in der 50. Minute, woraufhin Mall das Feld vorzeitig verlassen musste. (abu/sda)
Sport-News
Saisonende für Servette-Goalie Mall +++ «Swiss Devils» entlassen GM Fitzgerald
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Vorzeitiges Saisonende für Servettes Goalie Joël Mall
Ab 2030 jährlich eigene Marathon-WM
Die Marathonläufer ermitteln ihre Weltmeister von 2030 an jährlich in einer eigenständigen Weltmeisterschaft und nicht mehr im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Leichtathletik-WM. Dies gab der internationale Dachverband World Athletics bekannt, der von «einer strategischen Entscheidung zugunsten der Zukunft des Langstreckenlaufs» schreibt.
2027 und 2029 werden die Medaillen noch bei der Leichtathletik-WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen», sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics. (nih/sda/dpa)
2027 und 2029 werden die Medaillen noch bei der Leichtathletik-WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen», sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics. (nih/sda/dpa)
New Jersey Devils entlassen General Manager Tom Fitzgerald
Die New Jersey Devils haben die Hoffnung auf die Playoffs aufgegeben – und General Manager Tom Fitzgerald nach Ostern entlassen. Fitzgerald arbeitete seit elf Jahren für die Devils, die letzten sechs als GM. Die Entlassung des GM deutet darauf hin, dass New Jersey im Sommer den gesamten sportlichen Führungsstab auswechseln wird.
Die Eigentümer der Devils teilten mit, dass man sich mit Fitzgerald in gegenseitigem Einvernehmen geeinigt habe, in eine neue Richtung zu gehen. Unter GM Fitzgerald holten die Devils so viele Punkte in einer Saison wie noch nie in der Geschichte der Franchise (112 Punkte in der Saison 2022/23), scheiterten danach aber in den Playoff-Achtelfinals.
Auch zwei Jahre später scheiterte New Jersey in der ersten Playoff-Runde an den Carolina Hurricanes. In der Saison 23/24 verpassten die Devils die Playoffs – was sich in dieser Saison wohl wiederholen wird (aktuell 7 Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz). (nih/sda)
Die Eigentümer der Devils teilten mit, dass man sich mit Fitzgerald in gegenseitigem Einvernehmen geeinigt habe, in eine neue Richtung zu gehen. Unter GM Fitzgerald holten die Devils so viele Punkte in einer Saison wie noch nie in der Geschichte der Franchise (112 Punkte in der Saison 2022/23), scheiterten danach aber in den Playoff-Achtelfinals.
Auch zwei Jahre später scheiterte New Jersey in der ersten Playoff-Runde an den Carolina Hurricanes. In der Saison 23/24 verpassten die Devils die Playoffs – was sich in dieser Saison wohl wiederholen wird (aktuell 7 Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz). (nih/sda)
Napoli gewinnt das Verfolgerduell
Sieben Runden vor Schluss der italienischen Serie A übernimmt Napoli den ersten Verfolgerplatz hinter Leader Inter Mailand. Napoli gewinnt das Verfolgerduell gegen die AC Milan mit 1:0.
Matteo Politano (32), einem der italienischen Nationalmannschafts-Versager, gelang in der 79. Minute das Siegtor gegen Milan. Der Stürmer traf für Napoli zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Ansonsten hat er in dieser Saison noch nie getroffen. (abu/sda)
Matteo Politano (32), einem der italienischen Nationalmannschafts-Versager, gelang in der 79. Minute das Siegtor gegen Milan. Der Stürmer traf für Napoli zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen. Ansonsten hat er in dieser Saison noch nie getroffen. (abu/sda)
Wawrinka verpasst in Monte Carlo Altersrekord
Stan Wawrinka verpasst in Monte Carlo die Chance, als ältester Tennisspieler der Geschichte eine Partie auf Masters-1000-Niveau zu gewinnen. Der 41-Jährige unterliegt Sebastian Baez 5:7, 5:7.
Zwölf Jahre, nachdem er in Monte Carlo mit einem Finalsieg gegen Roger Federer seinen einzigen Titel auf Masters-1000-Stufe gewonnen hatte, startete Wawrinka gegen den argentinischen Sandspezialisten Baez (ATP 64) überzeugend, baute dann aber deutlich ab. Der Lausanner führte schnell 4:1, agierte danach gegen den mit 1,70 m kleinsten Spieler in den Top 100 zu fehlerhaft.
Dennoch hätte er am Ende die grosse Wende in seinen Händen gehabt. Im zweiten Satz kämpfte sich Wawrinka von 1:5 auf 5:5 und 40:15 bei eigenem Aufschlag zurück, ehe erneut ein schwer zu erklärender Einbruch erfolgte. Am Ende behielt der Argentinier nach gut eindreiviertel Stunden die Oberhand. (abu/sda)
Zwölf Jahre, nachdem er in Monte Carlo mit einem Finalsieg gegen Roger Federer seinen einzigen Titel auf Masters-1000-Stufe gewonnen hatte, startete Wawrinka gegen den argentinischen Sandspezialisten Baez (ATP 64) überzeugend, baute dann aber deutlich ab. Der Lausanner führte schnell 4:1, agierte danach gegen den mit 1,70 m kleinsten Spieler in den Top 100 zu fehlerhaft.
Dennoch hätte er am Ende die grosse Wende in seinen Händen gehabt. Im zweiten Satz kämpfte sich Wawrinka von 1:5 auf 5:5 und 40:15 bei eigenem Aufschlag zurück, ehe erneut ein schwer zu erklärender Einbruch erfolgte. Am Ende behielt der Argentinier nach gut eindreiviertel Stunden die Oberhand. (abu/sda)
Sechster Sieg in Serie der Houston Rockets
Die Houston Rockets legen weniger als zwei Wochen vor Beginn der Playoffs in der NBA einen Gang zu. Houston gewinnt an Ostern bei den Golden State Warriors mit 117:116 und feiert den sechsten Sieg in Serie.
Das texanische Team entschied das Spiel dank eines erfolgreichen Abschlusses von Alperen Sengün elf Sekunden vor Schluss für sich. Stephen Curry, der Star der Golden States Warriors, der nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, verfehlte daraufhin bei seinem letzten Dreipunktewurf 2,1 Sekunden vor der Schlusssirene das Ziel.
Kevin Durant war mit 31 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists und 3 Blocks erneut der herausragende Akteur im Lager der Rockets. Der Genfer Center Clint Capela spielte beim hauchdünnen Erfolg keine Hauptrolle. Capela gelangte nur während vier Minuten zum Einsatz.
Die Houston Rockets spielen in den letzten Partien der Qualifikation noch um Platz 3 im Westen. Mit 49 Siegen und 29 Niederlagen belegen die Rockets derzeit Platz 5 hinter den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets (beide 50:28 Siege). (sda/con)
Das texanische Team entschied das Spiel dank eines erfolgreichen Abschlusses von Alperen Sengün elf Sekunden vor Schluss für sich. Stephen Curry, der Star der Golden States Warriors, der nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, verfehlte daraufhin bei seinem letzten Dreipunktewurf 2,1 Sekunden vor der Schlusssirene das Ziel.
Kevin Durant war mit 31 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists und 3 Blocks erneut der herausragende Akteur im Lager der Rockets. Der Genfer Center Clint Capela spielte beim hauchdünnen Erfolg keine Hauptrolle. Capela gelangte nur während vier Minuten zum Einsatz.
Die Houston Rockets spielen in den letzten Partien der Qualifikation noch um Platz 3 im Westen. Mit 49 Siegen und 29 Niederlagen belegen die Rockets derzeit Platz 5 hinter den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets (beide 50:28 Siege). (sda/con)
Vallotto schiesst Wolfsburg in den Final
Dank Smilla Vallotto steht der VfL Wolfsburg im Final des DFB-Pokals. Die Schweizer Nationalspielerin verwandelte im Halbfinal gegen Carl Zeiss Jena im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch zum 5:4-Sieg.
Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin, die im Penaltyschiessen souverän traf. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Final am 14. Mai trifft Wolfsburg auf den Sieger der Partie Bayern München – SGS Essen. (ram/sda)
Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin, die im Penaltyschiessen souverän traf. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Final am 14. Mai trifft Wolfsburg auf den Sieger der Partie Bayern München – SGS Essen. (ram/sda)
Achtes WM-Gold für Super-Curler Edin
An der Curling-Weltmeisterschaft der Männer sicherte sich Schweden mit einem 9:6-Finalsieg über Kanada den Titel. Skip Niklas Edin holte zum achten Mal WM-Gold. Edin und sein Team rehabilitierten sich für ein ernüchterndes Abschneiden an den Winterspielen in Mailand-Cortina, wo sie bloss zwei von neun Partien gewonnen und nie um die Medaillen hatten mitreden können.
Niklas Edin ist der erfolgreichste Curler der Geschichte. Im Trophäenschrank hängen auch ein kompletter olympischer Medaillensatz (mit Gold aus Peking 2022) und acht EM-Goldmedaillen. (ram/sda)
Niklas Edin ist der erfolgreichste Curler der Geschichte. Im Trophäenschrank hängen auch ein kompletter olympischer Medaillensatz (mit Gold aus Peking 2022) und acht EM-Goldmedaillen. (ram/sda)
Aarau feiert spektakulären Sieg
Aarau schliesst in der 28. Runde der Challenge League punktemässig wieder zu Leader Vaduz auf. Das Team von Trainer Bruno Iacopetta feiert in Rapperswil einen spektakulären 5:4-Sieg.
Die Aarauer lagen zunächst mit 1:2 (25.) und 2:3 (36.) zurück, ehe sie mit drei Toren in Serie auf 5:3 (73.) stellten. Die letzten beiden Treffer erzielte Elias Filet. Zuvor hatten Shkelqim Vladi für Aarau und Janis Lüthi für die Rapperswiler jeweils doppelt getroffen. Es war der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenzweiten. Bereits am Freitag hatte Vaduz mit einem 3:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax vorgelegt. (abu/sda)
Die Aarauer lagen zunächst mit 1:2 (25.) und 2:3 (36.) zurück, ehe sie mit drei Toren in Serie auf 5:3 (73.) stellten. Die letzten beiden Treffer erzielte Elias Filet. Zuvor hatten Shkelqim Vladi für Aarau und Janis Lüthi für die Rapperswiler jeweils doppelt getroffen. Es war der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenzweiten. Bereits am Freitag hatte Vaduz mit einem 3:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax vorgelegt. (abu/sda)
Teenager schreibt NBA-Geschichte
Cooper Flagg schafft in der NBA Historisches. Der 19-jährige Rookie und Nummer-1-Draftpick von 2025 erzielte bei der 127:138-Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Orlando Magic 51 Punkte. Noch nie zuvor in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt sind einem Teenager in einem Spiel mehr als 50 Zähler gelungen.
Flagg ist neben Michael Jordan nun der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Punkte erzielt hat. Der Forward traf 19 seiner 30 Würfe aus dem Feld sowie alle sieben Versuche von der Dreipunktelinie. Die 14. Heimniederlage der Mavericks in Serie konnte allerdings auch seine historische Leistung nicht verhindern. (abu/sda)
Flagg ist neben Michael Jordan nun der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Punkte erzielt hat. Der Forward traf 19 seiner 30 Würfe aus dem Feld sowie alle sieben Versuche von der Dreipunktelinie. Die 14. Heimniederlage der Mavericks in Serie konnte allerdings auch seine historische Leistung nicht verhindern. (abu/sda)
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Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
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