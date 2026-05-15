Jason Joseph glückte der Saisonauftakt beim Diamond-League-Meeting in Schanghai nicht nach Wunsch. Der Basler belegte über 110 m Hürden Platz 7 in 13,51 Sekunden.
Der WM-Finalist konnte ab Mitte des Rennens nicht wie gewohnt Plätze gutmachen. Der Lauf sah zwar technisch sauber aus, aber sehr schnell war er nicht. Kommenden Samstag in Xiamen bietet sich bereits die Gelegenheit zur Verbesserung.
Das Rennen gewann Jamal Britt in Josephs Schweizer Rekordzeit von 13,07 Sekunden. Der Amerikaner setzte sich überraschend gegen den Landsmann und Weltmeister Cordell Tinch durch. (sda)
Der WM-Finalist konnte ab Mitte des Rennens nicht wie gewohnt Plätze gutmachen. Der Lauf sah zwar technisch sauber aus, aber sehr schnell war er nicht. Kommenden Samstag in Xiamen bietet sich bereits die Gelegenheit zur Verbesserung.
Das Rennen gewann Jamal Britt in Josephs Schweizer Rekordzeit von 13,07 Sekunden. Der Amerikaner setzte sich überraschend gegen den Landsmann und Weltmeister Cordell Tinch durch. (sda)