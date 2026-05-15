Vor 17 Jahren fand zum letzten Mal eine WM in der Schweiz statt. Bild: KEYSTONE

Quizzticle

Leute über 30 haben einen Vorteil: Wer stand an der letzten Heim-WM im Schweizer Kader?

Am Freitag startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Zum ersten Mal seit 2009 findet die WM in der Schweiz statt. Weisst du aber noch, welche Spieler vor 17 Jahren im Kader der Hockey-Nati standen?

Timo Rizzi Folge mir

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2009 fand die Eishockey-WM in Bern und Kloten statt. Die Schweizer blieben unter den Erwartungen und verpassten den Viertelfinal. Dieses Jahr möchten es die Schweizer besser machen und streben den ersten Weltmeistertitel an.

Die Schweizer Gruppenspiele an der Heim-WM: Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz

Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland

Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz

Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz

Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien

Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn

Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland



Die Schweiz trägt alle ihre Spiele in Zürich aus.



Nur noch ein Spieler, welcher auch in diesem Jahr im Kader steht, war bereits 2009 dabei. Weisst du noch, welcher und wie das gesamte Team aussah? Zeig es in unserem Quizzticle.

Und so geht's:

Zähle die 24 Spieler und den Trainer des Schweizer Kaders der WM 2009 auf.

Als Hilfe erhältst du die Positionen und den damaligen Verein der verschiedenen Akteure.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!