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Eishockey-WM: Diese Spieler standen 2009 im Schweizer Kader

Cooly, the mascot of this championships, during the Gold Medal Game between Russia and Canada at the IIHF 2009 World Championship at the Postfinance-Arena in Berne, Switzerland, on Sunday May 10, 2009 ...
Vor 17 Jahren fand zum letzten Mal eine WM in der Schweiz statt.Bild: KEYSTONE
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Leute über 30 haben einen Vorteil: Wer stand an der letzten Heim-WM im Schweizer Kader?

Am Freitag startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Zum ersten Mal seit 2009 findet die WM in der Schweiz statt. Weisst du aber noch, welche Spieler vor 17 Jahren im Kader der Hockey-Nati standen?
15.05.2026, 14:0215.05.2026, 14:02
Timo Rizzi
Timo Rizzi

2009 fand die Eishockey-WM in Bern und Kloten statt. Die Schweizer blieben unter den Erwartungen und verpassten den Viertelfinal. Dieses Jahr möchten es die Schweizer besser machen und streben den ersten Weltmeistertitel an.

Die Schweizer Gruppenspiele an der Heim-WM:
Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz
Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

Die Schweiz trägt alle ihre Spiele in Zürich aus.

Nur noch ein Spieler, welcher auch in diesem Jahr im Kader steht, war bereits 2009 dabei. Weisst du noch, welcher und wie das gesamte Team aussah? Zeig es in unserem Quizzticle.

Und so geht's:

  • Zähle die 24 Spieler und den Trainer des Schweizer Kaders der WM 2009 auf.
  • Als Hilfe erhältst du die Positionen und den damaligen Verein der verschiedenen Akteure.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
23-25 Punkte: 6
19-22 Punkte: 5,5
15-18 Punkte: 5
12-14 Punkte: 4,5
10-11 Punkte: 4
Weniger als 10 Punkte: Nachsitzen
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