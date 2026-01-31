wechselnd bewölkt
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
31.01.2026, 14:4231.01.2026, 14:42
Saskja Lack tankt Moral für Olympia
Saskja Lack aus Winterthur fährt am Skicross-Weltcuprennen im Val di Fassa erstmals diese Saison aufs Podest. Nur die Deutsche Daniela Maier bleibt vor der Schweizerin.

Die 25-jährige Saskja Lack hatte am Freitag schon am ersten Rennen im Val di Fassa als einzige Schweizerin die Halbfinals erreicht. Am Samstag leistete ihr Sixtine Cousin dort noch Gesellschaft (8. Schlussrang). Nach vier Top-6-Klassierungen in diesem Winter ohne einen Podestplatz schaffte es Lack am Samstag auf Platz 2. Zum dritten Mal in ihrer Karriere fuhr die Winterthurerin im Weltcup aufs Podest.

Bei den Männern klassierte sich Alex Fiva als bester Schweizer auf Platz 5. Ryan Regez beendete die Konkurrenz auf Platz 8. (abu/sda)


Platz 7 für Noemi Rüegg
Die Schweizer Radfahrerin Noemi Rüegg beendete in Australien das Great Ocean Race, benannt nach dem australischen Gümmeler-Held Cadel Evans, auf Platz 7. Rüegg erreichte das Ziel in Geelong zeitgleich mit der Siegerin Ally Wollaston aus Neuseeland. Vor einem Jahr kam Rüegg am Great Ocean Race auf den 3. Platz. (abu/sda)


Clippers verlieren gegen Nikola Jokic
Nach neun Siegen aus zehn Partien verlieren die Los Angeles Clippers mit Yanic Niederhäuser bei den Denver Nuggets mit 109:122. Nikola Jokic trumpft für Denver gross auf.

Nikola Jokic spielte nach Verletzungspause erstmals seit einem Monat wieder mit und bestritt bloss die Hälfte der Partie (25 Minuten). Dennoch machte der 30-jährige Serbe, dreimaliger MVP der Liga, mit 31 Punkten und 12 Rebounds den Unterschied im Spitzenspiel aus. Denver fiel zuletzt wegen Verletzungen mehrerer Stars auf Platz 3 im Westen zurück; die Clippers waren mit 16 Siegen aus 19 Partien zuletzt das formstärkste Team der Liga.
Schweizer Rennfahrerin für Italien bei Olympia
Die ehemalige Autorennfahrerin Simona de Silvestro erfüllt sich ihren Olympia-Traum. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin wird Italien bei den Winterspielen in Mailand-Cortina im Bobsport vertreten.

Die 37-jährige Zürcherin nahm mehrfach am legendären Indianapolis 500 teil, schrieb Geschichte als erste Frau mit WM-Punkten in der Formel E und absolvierte für das Team Sauber Testfahrten in der Formel 1. Vor drei Jahren wechselte de Silvestro von den Reifen auf die Kufen. (ram/sda)
Am Freitag kein Männer-Training in Crans-Montana
Wie die Weltcup-Abfahrt der Frauen wird am Freitag in Crans-Montana auch das erste Training zur Abfahrt der Männer (am Sonntag, 11.00 Uhr) wegen des schlechten Wetters abgesagt. Nach zuvor drei Verschiebungen um je eine halbe oder ganze Stunde entschloss sich die Jury um 13.30 Uhr zur Absage. Dies, weil der Nebel weiter über der Piste Nationale hing und gemäss Wettervorhersage keine Besserung in Sicht war.

Für Samstagmittag ist im Wallis ein weiteres Abfahrts-Training angesetzt. Ein solches muss zwingend stattfinden, sonst ist gemäss Reglement kein Rennen möglich. Vor dem Männer-Training steht in Crans-Montana am Samstag der Super-G der Frauen im Programm (11.00 Uhr). (riz/sda)
Kein Schweizer Exploit in Val di Fassa
Am ersten Skicross-Renntag in Val di Fassa verpassten die Schweizer Athletinnen und Athleten das PodestBei den Männern musste sich Alex Fiva einen Tag nach seinem 40. Geburtstag mit Platz 8 begnügen. Damit blieb er auch hinter seinem Teamkollegen Gil Martin zurück, der mit Rang 6 sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis erreichte. Auf dem Podest standen derweil drei deutsche Fahrer: Florian Wilmsmann siegte vor Cornel Renn und Tim Hronek.

Bei den Frauen erreichte Saskja Lack als einzige Schweizerin die Halbfinals. Die 25-Jährige wurde Sechste und klassierte sich damit zum vierten Mal in diesem Winter unter den Top 6. Ein Podestplatz fehlt der Olympiafahrerin aus Winterthur allerdings noch. Der Sieg ging an die Italienerin Jole Galli, die ihren dritten Weltcupsieg feierte - den zweiten in Val di Fassa. Am Samstag findet im in den Dolomiten gelegenen Ort ein zweiter Wettkampf statt. (riz/sda)








Preuss kündigt Rücktritt an
Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuss beendet nach der laufenden Saison ihre Karriere. Deutschlands Sportlerin des Jahres verkündete ihren Entscheid neun Tage vor dem Start der Olympia-Rennen in Antholz. «Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin», sagte Preuss. Ob sie danach noch die drei Weltcups in Nordeuropa bestreitet, liess die 31-Jährige offen. (ram/sda/dpa)
