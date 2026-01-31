Saskja Lack aus Winterthur fährt am Skicross-Weltcuprennen im Val di Fassa erstmals diese Saison aufs Podest. Nur die Deutsche Daniela Maier bleibt vor der Schweizerin.
Die 25-jährige Saskja Lack hatte am Freitag schon am ersten Rennen im Val di Fassa als einzige Schweizerin die Halbfinals erreicht. Am Samstag leistete ihr Sixtine Cousin dort noch Gesellschaft (8. Schlussrang). Nach vier Top-6-Klassierungen in diesem Winter ohne einen Podestplatz schaffte es Lack am Samstag auf Platz 2. Zum dritten Mal in ihrer Karriere fuhr die Winterthurerin im Weltcup aufs Podest.
Bei den Männern klassierte sich Alex Fiva als bester Schweizer auf Platz 5. Ryan Regez beendete die Konkurrenz auf Platz 8. (abu/sda)
Die 25-jährige Saskja Lack hatte am Freitag schon am ersten Rennen im Val di Fassa als einzige Schweizerin die Halbfinals erreicht. Am Samstag leistete ihr Sixtine Cousin dort noch Gesellschaft (8. Schlussrang). Nach vier Top-6-Klassierungen in diesem Winter ohne einen Podestplatz schaffte es Lack am Samstag auf Platz 2. Zum dritten Mal in ihrer Karriere fuhr die Winterthurerin im Weltcup aufs Podest.
Bei den Männern klassierte sich Alex Fiva als bester Schweizer auf Platz 5. Ryan Regez beendete die Konkurrenz auf Platz 8. (abu/sda)