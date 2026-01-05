Der SC Bern muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf den Schweden Emil Bemström verzichten, wie der Verein mitteilt. Diese Ausfalldauer ergaben medizinische Abklärungen, nachdem der 26-jährige Stürmer am 22. Dezember in Lausanne eine Oberkörperverletzung erlitten hatte.
Bemström ist mit zehn Toren und acht Assists der drittbeste Skorer des SCB in der laufenden Meisterschaft. In den vier Partien vor dem Spiel in Lausanne gelangen ihm fünf Treffer sowie drei Assists. (nih/sda)
