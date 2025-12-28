Die Schweizer Junioren verlieren ihr zweites Spiel an der U20-Eishockey-WM in Minnesota gegen Schweden 2:4.
Die Schweizer bezahlten am Ende einen hohen Preis für einen miserablen Start ins letzte Drittel. Nur 57 Sekunden nach der zweiten Pause glich Viggo Björck für die Schweden aus, weitere sechs Minuten später brachte Lucas Pettersson die Skandinavier zum zweiten Mal in Führung. Bereits den Start ins Spiel hatte das Team des zukünftigen Schweizer A-Nationaltrainers Jan Cadieux verschlafen. Nach 53 Sekunden lag man bereits im Hintertreffen, doch Beni Waidacher (15.) und Lars Steiner (39.) wendeten das Blatt – wenn auch nur vorübergehend.
Die Schweizer warten damit auf U20-Stufe seit 2019 auf einen Sieg gegen einen «Grossen». In den restlichen beiden Vorrundenpartien geht es nun aber am Dienstag gegen Deutschland und an Silvester gegen die Slowakei. Eines dieser beiden Teams muss man hinter sich lassen, um die Viertelfinals zu erreichen. (nih/sda)
