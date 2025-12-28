wechselnd bewölkt-3°
Sportnews-Ticker: Schweiz unterliegt an U20-Eishockey-WM auch Schweden

Sport-News

U20-Nati unterliegt an WM auch Schweden ++ Petkovics Algerien am Afrika-Cup im Achtelfinal

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schweizer Junioren unterliegen auch Schweden knapp
Die Schweizer Junioren verlieren ihr zweites Spiel an der U20-Eishockey-WM in Minnesota gegen Schweden 2:4.

Die Schweizer bezahlten am Ende einen hohen Preis für einen miserablen Start ins letzte Drittel. Nur 57 Sekunden nach der zweiten Pause glich Viggo Björck für die Schweden aus, weitere sechs Minuten später brachte Lucas Pettersson die Skandinavier zum zweiten Mal in Führung. Bereits den Start ins Spiel hatte das Team des zukünftigen Schweizer A-Nationaltrainers Jan Cadieux verschlafen. Nach 53 Sekunden lag man bereits im Hintertreffen, doch Beni Waidacher (15.) und Lars Steiner (39.) wendeten das Blatt – wenn auch nur vorübergehend.

Die Schweizer warten damit auf U20-Stufe seit 2019 auf einen Sieg gegen einen «Grossen». In den restlichen beiden Vorrundenpartien geht es nun aber am Dienstag gegen Deutschland und an Silvester gegen die Slowakei. Eines dieser beiden Teams muss man hinter sich lassen, um die Viertelfinals zu erreichen. (nih/sda)
Algerien erstmals seit 2019 im Achtelfinal
Algerien mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie steht am Afrika-Cup erstmals seit 2019 wieder in den Achtelfinals.

Algerien steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum als Gruppensieger fest. Der Sieg gegen Burkina Faso fiel mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus – und wurde vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam musste bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz. (nih/sda)
Kadetten Schaffhausen gewinnen den Schweizer Cup
Die Kadetten Schaffhausen werden im Final ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen gegen Pfadi Winterthur mit einem 29:26-Sieg zum elften Mal den Schweizer Cup.

Im Final in der im Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens lagen die Kadetten Schaffhausen nie im Rückstand. Beim Stand von 10:10 war die Partie in der 24. Minute zum letzten Mal ausgeglichen. Mit dem 20:21 kamen die Winterthurer eine Viertelstunde vor Schluss noch einmal bis auf ein Tor heran, danach schaukelte der Favorit den Sieg aber routiniert nach Hause.

Vor knapp 2700 Zuschauern war der Isländer Odinn Rikhardsson mit elf Treffern aus zwölf Abschlüssen der mit Abstand beste Torschütze. Die Kadetten sind der logische Sieger, nachdem sie in der Meisterschaft nach 18 Runden bei 18 Siegen stehen. St. Otmar St.Gallen sicherte sich mit einem 30:28-Sieg gegen den NLB-Klub Stans die Bronzemedaille. Nicht zum erhofften Heimauftritt kam der Titelverteidiger Kriens-Luzern, der bereits im Viertelfinal gescheitert war. (nih/sda)





Deschwanden meldet sich zurück
Gregor Deschwanden schürt zum Auftakt der Vierschanzentournee in der Qualifikation von Oberstdorf die Hoffnung, dass er das Zwischentief überwunden hat. Der Luzerner landet im 8. Rang.
Vor Olympia stimmt bei Schweizer Skisprung-Hoffnung «das innere Gefühl nicht»
Einzig mit dem Tournee-Favoriten und Weltcup-Leader Domen Prevc hielt der Schweizer wie auch alle anderen Skispringer nicht mit. Der Slowene segelte auf 139,5 m und flog somit in einer eigenen Liga. Deschwanden landete nach 132,5 m und klassierte sich zwischen Ryoyu Kobayashi und Anze Lanisek, die in der Overall-Wertung des Weltcups die Plätze 2 und 3 belegen.

Der Gstaader Sandro Hauswirth (27. Rang) und Simon Ammann (35.) sprangen mit 121,5 beziehungsweise 117,5 m etwas kürzer. Der Routinier aus dem Toggenburg vergab bei der Landung Punkte. Diese muss Ammann am Montag besser hinkriegen. (nih/sda)
Zwei Schweizer Sprint-Finalisten
Die Schweizer Männer lancieren die Tour de Ski aus Schweizer Sicht. Valerio Grond verpasst im Skating-Sprint in Toblach als Vierter zwar sein zweites Weltcup-Podest, zeigt aber eine starke Leistung. Janik Riebli läuft als Finalist in den 6. Rang. Mit Noe Näff und Roman Alder kamen bei ihrem Tour-de-Ski-Debüt zwei weitere Schweizer in die Viertelfinals.

Die Schweizer Frauen bringen zwar drei Frauen in die Top 15, stellen aber keine Finalistin. Nadine Fähndrich verpasste den Finaleinzug knapp, auch Nadja Kälin und Anja Weber holten als Viertelfinalistinnen Bonus-Punkte. Die Tagessiege gehen mit Kristine Skistad und Johannes Klaebo nach Norwegen. (nih/sda)
Capelas Rockets fahren nächsten Sieg ein
Die Houston Rockets gewinnen in der NBA das Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers mit 117:100. Clint Capela steuert für die Rockets vier Punkte und acht Rebounds bei. Die Houston Rockets gewannen nach dem 119:96 auswärts bei den Los Angeles Lakers auch ihr zweites Spiel nach Weihnachten und halten weiter Platz 4 in der Western Conference. Innerhalb von drei Wochen bestreiten die Rockets nun elf Partien. (pre/sda)
Bunting scheitert überraschend in Runde 3
Dicke Überraschung bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace: Mit Stephen Bunting hat es am Samstagabend den nächsten Hochkaräter erwischt. Der Weltranglisten-Vierte, der bei der vergangenen WM noch im Halbfinal gestanden hatte, verlor sein Duell gegen James Hurrell mit 3:4 und schied somit schon in der 3. Runde aus. Bunting ist neben dem Waliser Gerwyn Price der ursprünglich aussichtsreichste Anwärter, der bei dieser WM bereits ausgeschieden ist.

Keine Mühe hatte dagegen Titelverteidiger Luke Littler. Der 18-jährige Engländer besiegte Österreichs Routinier Mensur Suljovic erwartungsgemäss deutlich mit 4:0 und trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf Damon Heta (Australien) oder Rob Cross (England). Suljovic hatte vor dem Duell noch angekündigt, er werde Littler «von der Bühne schmeissen». Doch daraus wurde nichts: Littler, der im gesamten Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, holte isch zwölf der 15 gespielten Legs. (pre)
Schweizer U20-Nati verliert nur knapp gegen USA
Die Schweizer U20-Auswahl verliert an der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul, Minneapolis, gegen die USA mit 1:2. Basile Sansonnens erzielt den Schweizer Treffer.

Die drei Tore fielen im zweiten Abschnitt innerhalb von 13 Minuten. Brodie Ziemer (22.) und Will Zellers (35.) brachten die USA zweimal in Führung, dazwischen glich Sansonnens (33.) aus. Basile Sansonnens (19) verteidigt in der Schweiz für den Lausanne Hockey Club.

«Wir spielten sehr solid, darum ist es enttäuschend, dass wir die Partie verloren», so der künftige A-Nati-Trainer Jan Cadieux. Wenn sein Team aber so weitermache, werde es auch Spiele gewinnen. Im Vorfeld war eine höhere Niederlage befürchtet worden, die Diskrepanz zwischen der Schweiz und Top-Nationen ist im Junioren-Hockey für gewöhnlich grösser als bei den Profis.

Schon am Sonntag steht das Schweizer Team ab 20 Uhr Schweizer Zeit gegen Schweden zum zweiten Mal im Einsatz.

Einen Schockmoment erlebten alle Spieler Mitte des zweiten Drittels, als der Amerikaner Cole Hutson von einem Puck am Kopf (oberhalb der Nackengegend) getroffen wurde. Er bewegte sich minutenlang nicht und musste per Bahre abtransportiert werden. Mittlerweile gibt es aber leichte Entwarnung, Hutson konnte das Spital wieder verlassen. (con/sda)

Nigeria als zweites Team im Achtelfinal
Nigeria steht am Afrika-Cup nach einem 3:2-Sieg im zweiten von drei Gruppenspielen gegen Tunesien als zweites Team vorzeitig im Achtelfinal. Die Nigerianer gingen in Fès bis zur 70. Minute 3:0 in Führung, ehe die Tunesier die Partie mit zwei Treffern nochmals spannend machten. Am Ende brachten die «Super Eagles» den Erfolg aber über die Zeit.

Auch Tunesien hat noch alle Chancen, ein Unentschieden zum Abschluss gegen Tansania reicht zum Weiterkommen. (abu/sda)


Clippers fahren dritten Sieg in Serie ein
Die Los Angeles Clippers mit dem 22-jährigen Schweizer Rookie Yanic Niederhäuser gewinnen in Portland 119:103. Zum ersten Mal diese Saison gewinnen die Clippers drei Partien hintereinander. Die Portland Trail Blazers (10.) belegen aktuell im Westen den letzten Platz in der Rangliste, von dem aus man sich noch Hoffnungen für die Playoffs machen darf. Die Clippers haben bislang drei Partien weniger gewonnen.

«Natürlich sieht das traurig aus», so James Harden, der Starspieler der Clippers, der mit 34 Punkten das Team in Portland zum Sieg führte. «Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir viel besser sind, als die Tabelle das aussagt. Noch stehen über 50 Spiele aus. Aber wir müssen noch mehr kämpfen.» Gekämpft haben die Clippers in Portland. Fünfmal lagen sie mit mindestens zwölf Punkten zurück. Aber sie realisierten in der zweiten Halbzeit die Wende.

Yanic Niederhäuser wurde nach seiner Verletzungspause zum zweiten Mal in Folge wieder eingesetzt, spielte etwas mehr als 12 (der 48) Minuten und steuerte zwar keine Punkte, aber immerhin zwei Rebounds bei. (pre/sda)
Manchester United mit spätem Weihnachtsgeschenk
Manchester United gewinnt zum Auftakt der 18. Runde der Premier League im einzigen Spiel des traditionellen Boxing Days 1:0 gegen Fabian Schärs Newcastle United und macht sich so selbst ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.

Der Däne Patrick Dorgu erzielte den einigen Treffer zum 1:0 bereits in der 24. Minute. Ansonsten waren gute Torchancen rar. Newcastle war optisch das bessere Team, wurde aber kaum je wirklich gefährlich. Auch die Abwehr der «Magpies» um Fabian Schär liess nicht viel zu, der eine Gegentreffer war aber am Ende einer zu viel.

Manchester United verbesserte sich vor den restlichen Spielen der 18. Runde vorübergehend auf den 6. Platz, Newcastle steckt hingegen nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge im Mittelfeld fest. (abu/sda)
Ägypten dank Salah im Achtelfinal
Ägyptens Fussballer erreichen vorzeitig die Achtelfinals beim Afrika Cup in Marokko. Das Team von Superstar Mohamed Salah schlägt auch Südafrika – trotz einer Schwächung.

Angeführt von Mohamed Salah hat Ägypten sein erstes Zwischenziel erreicht. Der 33-Jährige vom FC Liverpool erzielte beim 1:0 gegen Südafrika mit einem Foulpenalty in der 45. Minute das entscheidende Tor für die Nordafrikaner. Mit sechs Punkten nach zwei Partien steht Ägypten in der Gruppe B sogar bereits als Gruppensieger fest.

Im ersten Spiel des Tages hatten sich Angola und Simbabwe 1:1 getrennt. Die beiden Gruppenkonkurrenten von Ägypten und Südafrika, das im ersten Spiel gegen Angola gewann, haben nach zwei Partien jeweils einen Punkt. (abu/sda)
Kreuzbandriss bei Lausannes Verteidiger Abdallah
Lausanne-Sport muss für einige Zeit ohne Hamza Abdallah auskommen. Wie die Waadtländer mitteilen, zog sich der 26-jährige Aussenverteidiger am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Luzern einen Kreuzbandriss zu. Die Dauer seines Ausfalls sei noch nicht klar und werde Anfang Januar genauer bestimmt werden können. (abu/sda)


NFL-Star Kelce lässt Karrierenende offen
US-Football-Star Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hat die Zukunft seiner NFL-Karriere nach dem letzten Heimspiel dieser Saison offen gelassen. «Das ist ein Entscheid, den ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist», sagte der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift, die die 13:20-Niederlage der Chiefs gegen die Denver Broncos aus einer Loge im Stadion verfolgte.

Die Partie könnte der letzte Heimauftritt von Kelce in der Profiliga NFL gewesen sein. Er spielt seit dem Start seiner Profikarriere bei den Chiefs und verpasst nun erstmals seit seiner Premierensaison 2014 die Playoffs. «Eine ganze Menge Emotionen» seien es gewesen, sagte der 36-Jährige der US-Nachrichtenagentur AP. Im Duell mit Denver war er einer der wenigen offensiven Lichtblicke seines Teams, das Star-Quarterback Patrick Mahomes durch einen Kreuzbandriss verlor. (abu/sda/dpa)
Rockets bezwingen Lakers
Nach zwei Niederlagen finden die Houston Rockets am Weihnachtsabend zurück auf die Siegerstrasse. Das Team mit Clint Capela gewinnt auswärts gegen die Los Angeles Lakers 119:96.

Der Genfer Clint Capela erhielt mit 2:40 Minuten so wenig Spielzeit wie noch nie in dieser Saison – ausser in Partien, in denen er komplett auf der Bank sass. Zum Abschluss des Jahres stehen für die Rockets noch zwei Heimspiele auf dem Programm. (sda)
Fenerbahçe-Chef nach Festnahme wieder frei
Der Präsident des türkischen Fussball-Traditionsclubs Fenerbahçe Istanbul, Sadettin Saran, ist nach seiner Verhaftung am Mittwochabend unter richterlichen Auflagen wieder freigelassen worden. Das berichteten staatliche Medien.

Der 61-Jährige war im Rahmen einer Drogenermittlung in Gewahrsam genommen worden, nachdem bei ihm bei einer Haarprobe der Konsum von Kokain nachgewiesen worden sei. Zudem weitete die Staatsanwaltschaft Istanbul laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Vorwürfe nach «zusätzlichen Beweisen aus dem laufenden Verfahren» auch auf Drogenhandel und Beihilfe zum Drogenkonsum aus.

Saran bestreitet die Vorwürfe. Er habe nie Kokain konsumiert. Vielmehr bezeichnete Saran das Vorgehen gegen ihn als eine «eindeutige Verleumdungskampagne».

Nach seiner Aussage am Donnerstag ordnete ein Istanbuler Gericht an, dass sich Saran zweimal pro Woche bei einer Polizeidienststelle melden muss. Anadolu zufolge unterliegt er zudem weiterhin einem bereits früher im Zuge der Ermittlungen verhängten Ausreiseverbot. Die Ermittlungen laufen seit Beginn des Monats.

Vor seiner Freilassung am Donnerstag versammelten sich Fans vor dem Hochsicherheitsgerichtsgebäude Çağlayan in Istanbul und skandierten Solidaritätsparolen für den Clubpräsidenten. Die Vereinsführung von Fenerbahçe, die vor Ort war, sagte Saran die volle Unterstützung zu.

