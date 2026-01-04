Nach der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten ist seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt worden. Sie legte ihren Amtseid in der Nationalversammlung in der Hauptstadt Caracas ab. (sda/dpa)
Liveticker
Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
Die USA haben Venezuelas Haupstadt Caracas angegriffen und Diktator Nicolas Maduro nach New York entführt. Alle aktuellen Entwicklungen findest du im Liveticker.
- Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, gab es in der venezolanischen Hauptstadt mehrere Explosionen: Die USA haben Caracas angegriffen und Diktator Nicolás Maduro und dessen Frau entführt. Zwischenzeitlich wurde Maduro in New York vorgeführt und angeklagt.
- Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez übernimmt Medienberichten zufolge zunächst die Macht im Land. Die USA haben derweil erklärt, Venezuela temporär regieren zu wollen.
- Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
- Die USA rechtfertigen das Vorgehen mit dem Kampf gegen das Drogengeschäft, in das Maduro verwickelt sein soll. Zuletzt hatte Trump offen zugegeben, dass die USA die Ölreserven Venezuelas übernehmen wollen. Dies hatte Maduro den Amerikanern seit Längerem vorgeworfen.
20:19
Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
19:36
Venezuela wirft USA umfassenden Bruch der UN-Charta vor
Nach dem Angriff der USA auf Venezuela hat der UN-Botschafter des Landes vor dem Weltsicherheitsrat einen umfassenden Bruch des Völkerrechts angeprangert. Verletzt worden seien die UN-Charta, die Genfer Konventionen, die Menschenrechtsgarantie sowie die Immunität eines amtierenden Staatsoberhaupts, sagte er während einer Sondersitzung des Gremiums in New York. Die UN-Charta garantiere die territoriale Integrität eines Landes sowie seine politische Unabhängigkeit und verpflichte zur friedlichen Streitbeilegung.
Venezuelas UN-Vertreter sagte vor dem Gremium, die Amerikaner hätten Venezuela wegen seiner grossen Rohstoffvorkommen angegriffen. US-Präsident Donald Trump hat seit der Attacke mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass amerikanische Ölkonzerne nun in Venezuela aktiv werden sollen. (sda/dpa)
18:14
Maduro vor Gericht in New York
Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau sind einem Gericht in New York vorgeführt worden. Der 63 Jahre alte Maduro wird am Mittag (Ortszeit) erstmals angehört, aus dem Gerichtsaal berichtete unter anderem die «New York Times». (sda/dpa)
17:52
Russland und China verurteilen US-Angriff auf Venezuela
Russland und China haben den US-Angriff auf Venezuela vom vergangenen Wochenende scharf verurteilt. In einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates bezeichnete Russland das Vorgehen der USA als «Vorbote einer Rückkehr in eine Ära der Gesetzlosigkeit und US-Dominanz durch Gewalt, Chaos und Willkür». China kritisierte: «Kein Land kann als Weltpolizei agieren, und kein Staat kann sich anmassen, der internationale Richter zu sein». Beide Länder sind ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrates. Sie forderten die Freilassung des von den USA gefangengenommenen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und dessen Ehefrau.
16:50
Europäische Kommission warnt USA vor Ansprüchen auf Grönland
16:40
Macron missbilligt Methode zur Festnahme von Maduro
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die von den USA angewandte «Methode» zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro kritisiert.
16:05
Orban: Angriff auf Venezuela ist «Phänomen einer neuen Welt»
Regierungschef unter Druck
Der rechtspopulistische Regierungschef sieht im neuen Jahr Parlamentswahlen entgegen, bei denen er mit seiner Fidesz-Partei nach 16 Jahren die Macht verlieren könnte. Als chancenreicher Herausforderer hat sich Peter Magyar mit seiner bürgerlichen Tisza-Partei etabliert. Magyar stammt selbst aus dem inneren Fidesz-Kreis, hat aber vor knapp zwei Jahren mit Orbans System kategorisch gebrochen.
Meinungsumfragen sehen die Tisza-Partei seit Monaten deutlich vor dem Fidesz. Wegen der Unwägbarkeiten des komplexen ungarischen Wahlsystems und der erdrückenden Übermacht der von Orban kontrollierten Medien gilt ein Wahlsieg Magyars aber nicht als gesichert. (sda/dpa)
14:22
Maduro bei New Yorker Gericht angekommen
Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist bei einem New Yorker Bundesgericht angekommen. Um 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) soll er dort erstmals zu einem Termin erscheinen.
Der 63 Jahre alte Maduro und seine Ehefrau waren in der Nacht zum Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gefangen genommen und ausser Landes gebracht worden. Am Wochenende kam er in einer Haftanstalt in New York an.
Die USA haben ihn unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt. Er soll aus Sicht der Vereinigten Staaten sein illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, damit Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen. Er soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben.
Mitangeklagt sind auch seine Ehefrau und sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister von Venezuela. (sda/dpa)
7:40
Ölpreise stabilisieren sich nach US-Vorgehen in Venezuela
7:35
Trump droht Venezuelas geschäftsführender Präsidentin
5:24
Trump sieht Wahlen in Venezuela nicht als Priorität
4:38
China nach Maduro-Ergreifung: «Kein Land darf Weltpolizist spielen»
4:18
Venezuelas neue Regierung bereit zu Kooperation mit USA
3:46
Mehr als 30 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet
3:03
Venezuelas Aussenminister: Maduro bleibt Präsident
(sda/dpa)
1:01
Maduro wird am Montag vor Gericht erwartet
Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro soll am Montag erstmals vor Gericht erscheinen. Ein New Yorker Bundesgericht setzte für 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) einen Termin an. Was genau bei der Anhörung passieren soll, blieb zunächst unklar.
22:33
EU: Venezuelas Volk muss über Zukunft entscheiden können
21:10
UN-Sicherheitsrat tagt am Montag zu US-Angriff auf Venezuela
20:36
US-Präsident droht venezolanischer Interimspräsidentin mit Massnahmen
20:24
«Entweder Sie übernehmen die Führung oder Sie gehen aus dem Weg»
20:03
Spanien und Lateinamerikaner verurteilen US-Einsatz in Venezuela
19:58
Grosser Teil von Maduros Sicherheitsteam bei US-Operation getötet
19:46
Maduro und seine Frau sollen am Montag vor Gericht erscheinen
Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro soll nach Medienberichten am Montag erstmals vor einem Gericht in Manhattan in New York erscheinen. Es sei ein Termin eines New Yorker Bundesgerichts für 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) angesetzt, berichteten unter anderem der Sender NBC News und die «New York Times». Was genau bei dem Gerichtstermin passieren soll, blieb zunächst unklar.
19:21
Kein Okay vom Kongress? Rubio rechtfertigt Venezuela-Angriff
18:27
Venezuelas Militär unterstützt Vizepräsidentin
17:28
Russischer Ex-Präsident Medwedew könnte sich Entführung von Merz vorstellen
(sda/dpa/vro/con)