Für die Schweizer Handballer ist der Halbfinaleinzug an der EM kaum mehr realistisch. Das Team von Trainer Andy Schmid verliert in Malmö das zweite Hauptrundenspiel gegen Kroatien mit 24:28.
Die Schweiz startete stark und kassierte erst nach neun Minuten das erste Gegentor. Danach häuften sich Fehler, im Angriff fehlte die Variabilität. Kroatien übernahm die Führung und lag zur Pause mit 13:11 vorne. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand zeitweise auf fünf Tore, ehe sich die Schweiz noch einmal herankämpfte. In der Schlussphase setzte sich Kroatien jedoch entscheidend ab. Samuel Zehnder (6 Tore) und Luca Maros (5) waren die treffsichersten Schweizer.
Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen bleibt der Schweiz in den letzten Partien gegen Island und Schweden nur noch eine theoretische Chance auf die Top 2 der Gruppe. Kroatien, Island und Slowenien liegen mit je vier Punkten deutlich vorne.
Die Schweiz startete stark und kassierte erst nach neun Minuten das erste Gegentor. Danach häuften sich Fehler, im Angriff fehlte die Variabilität. Kroatien übernahm die Führung und lag zur Pause mit 13:11 vorne. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand zeitweise auf fünf Tore, ehe sich die Schweiz noch einmal herankämpfte. In der Schlussphase setzte sich Kroatien jedoch entscheidend ab. Samuel Zehnder (6 Tore) und Luca Maros (5) waren die treffsichersten Schweizer.
Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen bleibt der Schweiz in den letzten Partien gegen Island und Schweden nur noch eine theoretische Chance auf die Top 2 der Gruppe. Kroatien, Island und Slowenien liegen mit je vier Punkten deutlich vorne.