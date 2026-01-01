Die Schweizer U20-Auswahl schliesst die Vorrunde der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul (USA) mit einem 3:2-Erfolg über die Slowakei auf Platz 3 ab. Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Freitag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) auf Tschechien.
Die Schweizer Junioren wurden gegen die Slowakei mehr gefordert als am Vortag von Deutschland (4:0). Zwei Goals innerhalb von 22 Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts brachten das Team von Jan Cadieux auf die Siegesstrasse. Loris Wey und Mike Aeschlimann trafen im Powerplay. Die Schweizer nützten zwei Zweiminutenstrafen gegen Tobias Tomik wegen eines hohen Stocks resolut aus. (sda)
Die Schweizer Junioren wurden gegen die Slowakei mehr gefordert als am Vortag von Deutschland (4:0). Zwei Goals innerhalb von 22 Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts brachten das Team von Jan Cadieux auf die Siegesstrasse. Loris Wey und Mike Aeschlimann trafen im Powerplay. Die Schweizer nützten zwei Zweiminutenstrafen gegen Tobias Tomik wegen eines hohen Stocks resolut aus. (sda)