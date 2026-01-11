Gregor Deschwanden punktete in Zakopane beim Weltcup-Springen von der Grossschanze als einziger von vier gestarteten Schweizern. Der Luzerner belegte beim Sieg des Slowenen Anze Lanisek den 17. Rang. Sandro Hauswirth, der die Olympia-Selektionsbedingungen wie Deschwanden erfüllt hat, verpasste den Finaldurchgang ebenso wie Killian Peier und Felix Trunz.
Besser lief es Simon Ammann eine Stufe tiefer beim Kontinentalcup in Sapporo. Der vierfache Olympiasieger, der seine achte Teilnahme an Winterspielen anstrebt, wurde bei den zwei Springen in Japan Vierter und Fünfter. Kommendes Wochenende stehen in Sapporo zwei Weltcup-Springen im Programm, bei welchen sich der Kampf um das letzte Schweizer Olympia-Ticket entscheiden wird. (ram/sda)
