Tobias Baur rettet die Ehre für das Schweizer Skicross-Team beim ersten von zwei Heimrennen in Veysonnaz. Der 28-Jährige wird Dritter. Der Schwarzwald-Schweizer erreicht zum vierten Mal in seiner Karriere Platz 3. Der Kanadier Reece Howden schien auf dem Weg zum vierten Sieg in Folge zu sein, wurde aber noch vom Franzosen Youri Duplessis-Kergomard abgefangen.
Die vier Schweizer Frauen, angeführt von Fanny Smith, scheiden allesamt in den Viertelfinals aus. Die Schwedin Sandra Näslund feiert ihren 44. Triumph. (ram/sda)
Die vier Schweizer Frauen, angeführt von Fanny Smith, scheiden allesamt in den Viertelfinals aus. Die Schwedin Sandra Näslund feiert ihren 44. Triumph. (ram/sda)