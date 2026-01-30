Hochnebel
Sepp Blatter über WM-Boykott, Donald Trump & FIFA-Boss Gianni Infantino

epa11986892 Former FIFA President, Joseph (Sepp) Blatter speaks to journalists after the verdict at the special appeals court, in Muttenz, Switzerland, 25 March 2025. A special appeals court, sitting ...
Sepp Blatter im vergangenen März.Bild: keystone

Blatter über WM in den USA: «Das ist schlimmer als alles, was je in Katar passiert ist»

Sepp Blatter wird nicht an die Fussball-WM in den USA reisen. Von einem Boykott des Turniers rät der frühere FIFA-Präsident jedoch ab. In einem Interview rechnete er zudem mit seinem Nachfolger Gianni Infantino ab.
30.01.2026, 07:5630.01.2026, 07:56

Die Meldung ging vor wenigen Tagen um die Welt. Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter rufe zu einem Boykott der Fussball-WM 2026 auf. Nun präzisiert der 89-jährige Walliser, er habe lediglich eine entsprechende Meinung retweetet. Er sei gegen einen WM-Boykott, sagte Blatter im «Tages-Anzeiger», denn den Fussball könne man nicht stoppen.

«Ob die Menschen in die USA reisen, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Spiel ausgetragen wird. Und die Spieler wollen spielen», meinte Blatter. Aufgrund der politisch instabilen Situation und der Sicherheitslage in den Vereinigten Staaten müsse man dieses Turnier jedoch kritisch hinterfragen.

«So eine Spinnerei!»

Ein möglicher WM-Boykott wird da und dort aufgrund des US-Präsidenten Donald Trump und dessen ICE-Truppe thematisiert. Zu Trump hat Blatter eine klare Meinung: «Wenn man sieht, was in Minneapolis passiert, wo Menschen auf offener Strasse von Beamten der Einwanderungsbehörden erschossen werden! Das ist schlimmer als alles, was je in Katar passiert ist.» Das Ausrichterland der Fussball-WM 2022 war wegen Menschenrechtsverletzungen scharf kritisiert worden.

Dass sich FIFA-Präsident Gianni Infantino derart bei Trump anbiedere, findet Blatter «unmöglich». Er selber hätte dem US-Präsidenten «sicher keinen Friedenspreis überreicht. Ich hätte ihm auch nicht den WM-Pokal überreicht. So eine Spinnerei!»

Infantino bestätigt es am WEF: Trump wird WM-Pokal überreichen

«Ich gehe nicht zur WM»

Über den 55-jährigen Infantino aus Brig sagte der aus dem wenige Kilometer entfernten Visp stammende Blatter, er führe sich auf wie ein Sonnenkönig: «Einige wirkliche Könige, die in Europa leben, verhalten sich demokratischer als er.» Blatter gab eine Anekdote weiter, die mit ihm weiterhin verbundene FIFA-Mitarbeiter ihm erzählt hätten: Infantino wolle nicht, dass ihn jemand begrüsse, wenn er am Hauptsitz in Zürich erscheine. «Das ist so, kein Witz. Und warum? Weil ihm einmal einer sagte: ‹Guten Tag, Herr Blatter.›»

Sepp Blatter zufolge wird er von Gianni Infantino ignoriert. Er gebe die Hoffnung aber nicht auf, dass es einmal zu einem Treffen des ehemaligen und des aktuellen FIFA-Präsidenten kommt.

Mit Sicherheit wird dieses aber nicht im Sommer in den USA stattfinden. Blatter sagte, er habe noch keine Einladung an die Weltmeisterschaft erhalten, «aber ich bekomme ganz sicher eine sowohl vom kanadischen wie vom mexikanischen Verband». Doch: «Ich gehe nicht zur WM. Ich gehe nicht mehr ins Stadion.» (ram)

