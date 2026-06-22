Jan Scherrer beendet im kommenden Januar am Laax Open seine Karriere. Das kündigte der 31-jährige Halfpipe-Spezialist aus dem Toggenburg auf Instagram an. «Nach 17 Jahren im Profisport ist es Zeit, dieses Kapitel zu beenden. Ich freue mich darauf, weiterhin Snowboard zu fahren, ohne nach einer Punktzahl beurteilt zu werden», schrieb Scherrer.
Scherrer gewann 2022 in Peking Olympia-Bronze. Auch WM-Medaillen und Podestplätze an den X-Games zieren das Palmarès des Freestylers, der sich mit seinem kreativen Stil von der Masse abhob. (abu/sda)
Scherrer gewann 2022 in Peking Olympia-Bronze. Auch WM-Medaillen und Podestplätze an den X-Games zieren das Palmarès des Freestylers, der sich mit seinem kreativen Stil von der Masse abhob. (abu/sda)