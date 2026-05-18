Die Schweizer gewinnen auch das dritte Spiel an der Heim-WM. Bild: keystone

Gala gegen den einstigen Angstgegner: Die Schweizer siegen deutlich gegen Deutschland

Deutschland ist definitiv kein Angstgegner mehr für die Schweiz. Nach einer Gala im Mitteldrittel kommt das Team von Jan Cadieux mit 6:1 locker zum dritten Sieg im dritten Spiel an der Heim-WM.

Mehr «Sport»

Im Mitteldrittel brachen alle Dämme. Innerhalb von zwölfeinhalb Minuten kombinierten sich die Schweizer fast mühelos durch die zunehmend hilfloser werdende deutsche Abwehr. Diese leistete mit haarsträubenden Fehlern allerdings auch grosszügige Nachbarschaftshilfe.

Den Auftakt machte in der 26. Minute Denis Malgin mit einem Shorthander. In Unterzahl spielten sich Malgin, Roman Josi und Nico Hischier durch die Verteidigerreihen als wären diese Butter - bis Malgin das leere Tor vor sich hatte, wenn auch aus spitzem Winkel.

Die fünf Tore der Schweizer. Video: SRF

Keine drei Minuten später spielte sich der deutsche Meister Kai Wissmann als hinterster Mann einen Knoten in die eigenen Beine und stolperte. Sven Andrighetto bedankte sich mit dem 2:0. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als er gegen Deutschland vier Treffer erzielte begnügte er sich diesmal mit zwei - mit dem 6:0 setzte er den Schlusspunkt.

«Jedes Spiel hat bisher Spass gemacht. Es ist eine Freude, diese WM zu spielen. Es war ein starkes Spiel von uns. Im ersten Drittel war es ein enges Spiel, aber nach den ersten Toren mussten die Deutschen aufmachen und das kam uns entgegen.

Unser Boxplay war bisher super und es ist auch wichtig, dass wir dort das Momentum holen können.

Meine Skorerpunkte sind mir nicht so wichtig, ich möchte lieber mein Spiel spielen können. Mit drei Siegen wäre ich auch mit null Skorern zufrieden.»

Es folgten in kurzer Folge drei weitere Treffer durch Christoph Bertschy, Hischier und Josi. Am Ende resultierte der höchste Schweizer Sieg an einer WM gegen Deutschland seit einem 6:0 im Jahr 1937. Leonardo Genoni wurde der Shutout in seinem 50. WM-Spiel erst vier Minuten vor Schluss vermiest.

Gut ein Drittel lang zeigten die Deutschen sich im Vergleich zum schwachen Auftritt gegen Lettland (0:2) deutlich verbessert. Der arg unter Druck geratene ehemalige Lugano- und ZSC-Meistercoach Harold Kreis reagierte mit einem Goalie-Wechsel, auf den erfahrenen NHL-Torhüter folgte Länderspiel-Debütant Jonas Stettmer. Es wurde am Ende ein bitterer Abend für den Neuling.

«Es ist unglaublich schön, diese Atmosphäre. Wir geniessen jeden Moment. Im ersten Drittel waren wir zu hektisch und die Deutschen machten es clever. Sie versuchten, uns auch zu provozieren. Unsere Linie hat sich langsam gefunden. Es war ein solider, guter Match. Der Turnierstart war wichtig für die gesamte Mannschaft.» Nino Niederreiter gegenüber «SRF».

Deutschland - Schweiz 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Holm/Ondracek (SWE/CZE), Gibbs/Rampir (CAN/CZE).

Tore: 26. Malgin (Hischier, Josi/Ausschluss Meier!) 0:1. 29. (28:54) Andrighetto (Malgin, Meier) 0:2. 30. (29:29) Bertschy (Niederreiter, Jung) 0:3. 38. (37:23) Hischier (Meier, Josi/Ausschluss Krammer) 0:4. 39. (38:19) Josi (Niederreiter, Jäger/Ausschluss Eder) 0:5. 46. Andrighetto (Malgin, Suter) 0:6. 56. Tiffels (Reichel, Samanski) 1:6.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Deutschland, 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Deutschland: Stettmer; Seider, Wagner; Wissmann, Mik; Hüttl, Gawanke; Sinn; Ehl, Kahun, Loibl; Fischbuch, Michaelis, Dove-McFalls; Tiffels, Samanski, Reichel; Tuomie, Eder, Krammer; Kastner.

Schweiz: Genoni; Egli, Josi; Kukan, Marti; Moser, Berni; Jung; Riat, Jäger, Knak; Meier, Hischier, Rochette; Bertschy, Thürkauf, Niederreiter; Suter, Malgin, Andrighetto; Biasca.

Bemerkungen: Schweiz ohne Berra (überzählig), Frick, Baechler (beide nicht gemeldet) und Aeschlimann (Ersatzgoalie).

Schüsse: Deutschland 17 (7-4-6); Schweiz 30 (10-9-11);

Powerplay-Ausbeute: Deutschland 0/3; Schweiz 2/4. (riz/sda)