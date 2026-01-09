Derglückt der Auftakt in den. Das Team von Trainer Andy Schmid bezwingt die Ukraine 38:27.Die Weichen auf Sieg legten die Schweizer bereits in der ersten Halbzeit, die sie mit 19:14 zu ihren Gunsten entschieden. Dies, obwohl es in der 22. Minute 11:11 stand. Nach der Pause kamen die Osteuropäer zweimal bis auf drei Tore heran, doch hatten die Einheimischen alles im Griff. Nach dem 20:24 (40.) zogen sie auf 28:20 (44.) davon, womit es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr gab.Torhüter, der nach einer Dopingsperre seinen ersten Ernstkampf in dieser Saison bestritt, zeigte mit 13 Paraden, wovon acht in der ersten Halbzeit, eine sehr solide Leistung. In der 19. Minute gabsein Comeback; der 26-jährige Regisseur hatte sich vor einem Jahr an gleicher Stätte einen Kreuzbandriss zugezogen. Zehnder benötigte keine lange Anlaufzeit und traf bereits zwei Minuten nach seiner Einwechslung erstmals zum 11:10. Am Ende totalisierte er acht Tore.Im zweiten Spiel am Freitag bekommen es die Schweizer mit Bahrain zu tun. Die beiden Teams treten erstmals gegeneinander an. Der letzte Gegner ist am Samstag Nordmazedonien. Die Gastgeber holen sich in Winterthur den letzten Schliff für die EM-Endrunde, in der sie am 16. Januar in Oslo im ersten Spiel auf die Färöer treffen. Auch die Ukraine ist an der EM dabei. (sda)