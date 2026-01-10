Skirennfahrerin Sue Piller hat in Sestriere ihren ersten Sieg auf Stufe Europacup gefeiert. Die 20-jährige Freiburgerin, nach dem ersten Lauf Sechste, gewann den Riesenslalom mit einem Zehntel Vorsprung auf die Schwedin Hilma Lövblom.
Piller hatte im Februar 2025 in Sestriere ihr Weltcup-Debüt gegeben. Anfang Dezember in Tremblant sicherte sie sich als 20. ihre ersten Punkte auf oberster Stufe, tags darauf wurde sie 28. Zuletzt belegte die aufstrebende Piller vor Wochenfrist beim Weltcup-Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora den 20. Platz. (ram/sda)
Piller hatte im Februar 2025 in Sestriere ihr Weltcup-Debüt gegeben. Anfang Dezember in Tremblant sicherte sie sich als 20. ihre ersten Punkte auf oberster Stufe, tags darauf wurde sie 28. Zuletzt belegte die aufstrebende Piller vor Wochenfrist beim Weltcup-Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora den 20. Platz. (ram/sda)