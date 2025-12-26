Lausanne-Sport muss für einige Zeit ohne Hamza Abdallah auskommen. Wie die Waadtländer mitteilen, zog sich der 26-jährige Aussenverteidiger am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Luzern einen Kreuzbandriss zu. Die Dauer seines Ausfalls sei noch nicht klar und werde Anfang Januar genauer bestimmt werden können. (abu/sda)
Kreuzbandriss bei Lausannes Verteidiger Abdallah
NFL-Star Kelce lässt Karrierenende offen
US-Football-Star Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hat die Zukunft seiner NFL-Karriere nach dem letzten Heimspiel dieser Saison offen gelassen. «Das ist ein Entscheid, den ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden und der Chiefs-Organisation treffen werde, wenn die Zeit gekommen ist», sagte der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift, die die 13:20-Niederlage der Chiefs gegen die Denver Broncos aus einer Loge im Stadion verfolgte.
Die Partie könnte der letzte Heimauftritt von Kelce in der Profiliga NFL gewesen sein. Er spielt seit dem Start seiner Profikarriere bei den Chiefs und verpasst nun erstmals seit seiner Premierensaison 2014 die Playoffs. «Eine ganze Menge Emotionen» seien es gewesen, sagte der 36-Jährige der US-Nachrichtenagentur AP. Im Duell mit Denver war er einer der wenigen offensiven Lichtblicke seines Teams, das Star-Quarterback Patrick Mahomes durch einen Kreuzbandriss verlor. (abu/sda/dpa)
Travis Kelce walks off the field after his last home game of the season 🫶 @tkelce | @chiefs pic.twitter.com/5keiEj8Hvu— NFL (@NFL) December 26, 2025
Rockets bezwingen Lakers
Nach zwei Niederlagen finden die Houston Rockets am Weihnachtsabend zurück auf die Siegerstrasse. Das Team mit Clint Capela gewinnt auswärts gegen die Los Angeles Lakers 119:96.
Der Genfer Clint Capela erhielt mit 2:40 Minuten so wenig Spielzeit wie noch nie in dieser Saison – ausser in Partien, in denen er komplett auf der Bank sass. Zum Abschluss des Jahres stehen für die Rockets noch zwei Heimspiele auf dem Programm. (sda)
Fenerbahçe-Chef nach Festnahme wieder frei
Der Präsident des türkischen Fussball-Traditionsclubs Fenerbahçe Istanbul, Sadettin Saran, ist nach seiner Verhaftung am Mittwochabend unter richterlichen Auflagen wieder freigelassen worden. Das berichteten staatliche Medien.
Der 61-Jährige war im Rahmen einer Drogenermittlung in Gewahrsam genommen worden, nachdem bei ihm bei einer Haarprobe der Konsum von Kokain nachgewiesen worden sei. Zudem weitete die Staatsanwaltschaft Istanbul laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Vorwürfe nach «zusätzlichen Beweisen aus dem laufenden Verfahren» auch auf Drogenhandel und Beihilfe zum Drogenkonsum aus.
Saran bestreitet die Vorwürfe. Er habe nie Kokain konsumiert. Vielmehr bezeichnete Saran das Vorgehen gegen ihn als eine «eindeutige Verleumdungskampagne».
Nach seiner Aussage am Donnerstag ordnete ein Istanbuler Gericht an, dass sich Saran zweimal pro Woche bei einer Polizeidienststelle melden muss. Anadolu zufolge unterliegt er zudem weiterhin einem bereits früher im Zuge der Ermittlungen verhängten Ausreiseverbot. Die Ermittlungen laufen seit Beginn des Monats.
Vor seiner Freilassung am Donnerstag versammelten sich Fans vor dem Hochsicherheitsgerichtsgebäude Çağlayan in Istanbul und skandierten Solidaritätsparolen für den Clubpräsidenten. Die Vereinsführung von Fenerbahçe, die vor Ort war, sagte Saran die volle Unterstützung zu.
