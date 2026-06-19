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Sportnews-Ticker: Urs Lehmann mit neuem Job bei der FIS

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Lehmann mit neuem Job bei der FIS +++ Zoe Bäckstedt sprintet in Bad Ragaz zum Sieg

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
19.06.2026, 16:3819.06.2026, 16:38
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Lehmann mit neuem Job bei der FIS
Die FIS ordnet nach dem Führungswechsel an ihrer Spitze die operative Leitung neu. Im Zentrum steht dabei Urs Lehmann, der ab 1. Juli 2026 die Funktion des Generalsekretärs ad interim übernimmt. Er wird das Amt bis Ende März 2027 ausüben.

Die Übergangslösung soll die Handlungsfähigkeit des internationalen Skiverbands sichern, nachdem Generalsekretär Michel Vion seinen Rücktritt angekündigt hatte. Lehmann selbst hatte bereits am 5. Juni seinen Rücktritt als CEO eingereicht. Die nun vereinbarte Regelung entspricht der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. (ram/sda)
Zoe Bäckstedt Sprintsiegerin in Bad Ragaz
Die Britin Zoe Bäckstedt gewinnt die 3. Etappe der Tour de Suisse der Frauen. Das vorwiegend flache Teilstück rund um Bad Ragaz über gut 120 Kilometer endet wie erwartet mit einem Massensprint.

Jasmin Liechti glänzte als Fünfte. Das Leadertrikot bleibt auf den Schultern der Italienerin Elisa Longo Borghini. Die Schweizerinnen Steffi Häberlin und Marlen Reusser liegen als Gesamtdritte und - vierte weiterhin in Schlagdistanz. Am Samstag folgt in Aarburg ein 23,7 km langes Zeitfahren. (riz/sda)
Rune auch nicht in Wimbledon
Holger Rune verpasst acht Monate nach seinem Achillessehnenriss auch das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der 23-jährige Däne sagte seine Teilnahme am Freitag ab - trotz Reha-Fortschritten, wie er und sein Team in einer auf Instagram veröffentlichten Mitteilung erklärten.

Rune hatte sich im Oktober 2025 am ATP-Turnier in Stockholm im Spiel gegen den Franzosen Ugo Humbert die linke Achillessehne gerissen. Seitdem arbeitet er am Comeback. Im Mai verhinderten Knieprobleme das ursprünglich geplante Comeback der einstigen Nummer 4 der Weltrangliste im Vorfeld des French Open. (riz/sda)


US-Open-Sieger von 2023 deutlich in Führung
Der Amerikaner Wyndham Clark führt nach der ersten Runde des US Open mit vier Schlägen Vorsprung. Scottie Scheffler tut sich schwer.

Das Turnier in Southampton, New York, musste am Donnerstag wegen Dunkelheit unterbrochen werden. Clark, der ein Eagle und zwei Birdies spielte, muss am Freitag noch zwei Löcher spielen, um seine erste Runde abzuschliessen, bevor er die zweite beginnt.

Der 32-jährige Amerikaner hat das zweitälteste der vier Major-Turniere 2023 schon einmal gewonnen. Vom vergangenen Jahr ist vor allem sein Wutausbruch in Erinnerung, bei dem er in Oakmont einen Spind beschädigte.

Nebel sorgte am Donnerstag für einen zweistündigen Unterbruch. Später stellten Windböen die Golfer vor Schwierigkeiten. (car/sda/afp)


Nikola Jokic spielt in der Schweiz
Wenn die Schweizer Basketballer am 2. Juli in Freiburg in der WM-Qualifikation 2027 auf Serbien treffen, haben die Zuschauer die Gelegenheit, einen der besten Spieler der Welt zu sehen. Nikola Jokic, dreifacher MVP der NBA und 2023 Champion mit den Denver Nuggets, verstärkt den mehrfachen Medaillengewinner an Grossanlässen. (riz/sda)


Erste Gegner von Servette Chênois und YB-Frauen bekannt
Das Ende Mai zum dritten Mal Schweizer Meister gewordene Frauenteam von Servette Chênois tritt in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League zunächst gegen die weissrussische Equipe Dinamo-BSUPC an. Gewinnt das Team von Trainer Cristian Toro den Halbfinal, trifft es auf den Sieger der Partie zwischen Breidablik aus Island und den Kasachinnen von Aktobe. Nur der Gewinner des Mini-Turniers erreicht die dritte Qualifikationsrunde.

Die YB-Frauen bekommen es in derselben Runde zunächst mit St. Pölten aus Österreich zu tun. Das andere Duell in dieser Gruppe bestreiten Sporting Lissabon und die ukrainische Equipe SeaSters. Die Verlierer der Halbfinals kämpfen um Platz 3. Sowohl der Drittplatzierte als auch der unterlegene Finalist können noch die K.o.-Phase des Women's Europa Cup erreichen. (riz/sda)
Golubic schafft Viertelfinal-Einzug
Viktorija Golubic steht am WTA-250-Rasenturnier in Nottingham in den Viertelfinals. Die Zürcherin bezwingt in einem Duell zweier Qualifikantinnen die Türkin Zeynep Sönmez nach 2:45 Stunden und Breakrückstand im Entscheidungssatz 7:5, 4:6, 6:4.

Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Gleiches war ihr schon am Turnier der Kategorie 1000 in Rom und am French Open geglückt. Nächste Gegnerin von Golubic ist die Amerikanerin Ann Li (WTA 29). (riz/sda)
Frauen-Nati trifft auf Israel
Das Fussball-Nationalteam der Frauen trifft in den Playoffs auf dem Weg an die WM 2027 in Brasilien zuerst auf Israel. Im Erfolgsfall geht es gegen Österreich oder Kosovo weiter.

«Die Israelinnen kommen aus einer sehr kompetitiven Gruppe. Sie sind ein Team mit drei in der deutschen Bundesliga tätigen Spielerinnen und einer in den USA, das grosse Fortschritte gemacht hat. Wir müssen ans Limit gehen, aber ich denke, wir werden es schaffen», sagte Nati-Trainer Rafel Navarro. (ram/sda)
Longo Borghini nach Solosieg Leaderin
Elisa Longo Borghini hat sich mit ihrem Sieg bei der 2. Etappe der Tour de Suisse mit Start und Ziel in Locarno auch gleich das Maillot Jaune gesichert. Die 34-jährige Italienerin triumphierte nach 106 km mit einer halben Minute Vorsprung auf die Kanadierin Sarah Van Dam.

Dritte wurde die Schweizer Meisterin Steffi Häberlin. Wie ihre Landsfrau büsste auch Marlen Reusser, die kurz vor dem Ziel falsch abgebogen war, 47 Sekunden auf Longo Borghini ein. (ram/sda)
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