Die FIS ordnet nach dem Führungswechsel an ihrer Spitze die operative Leitung neu. Im Zentrum steht dabei Urs Lehmann, der ab 1. Juli 2026 die Funktion des Generalsekretärs ad interim übernimmt. Er wird das Amt bis Ende März 2027 ausüben.
Die Übergangslösung soll die Handlungsfähigkeit des internationalen Skiverbands sichern, nachdem Generalsekretär Michel Vion seinen Rücktritt angekündigt hatte. Lehmann selbst hatte bereits am 5. Juni seinen Rücktritt als CEO eingereicht. Die nun vereinbarte Regelung entspricht der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. (ram/sda)
Die Übergangslösung soll die Handlungsfähigkeit des internationalen Skiverbands sichern, nachdem Generalsekretär Michel Vion seinen Rücktritt angekündigt hatte. Lehmann selbst hatte bereits am 5. Juni seinen Rücktritt als CEO eingereicht. Die nun vereinbarte Regelung entspricht der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. (ram/sda)