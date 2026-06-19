Die 33-jährige Schweizerin Viktorija Golubic steht erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Im Viertelfinal von Nottingham schlägt die Zürcherin die Amerikanerin Ann Li in drei Sätzen.
Gegen Li setzte sich Golubic mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Nach 114 Minuten nützte sie gleich den ersten Matchball. Im Halbfinal vom Samstag trifft Golubic auf die als Nummer 3 gesetzte Amerikanerin Emma Navarro (WTA 25). (ram/sda)
Gegen Li setzte sich Golubic mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Nach 114 Minuten nützte sie gleich den ersten Matchball. Im Halbfinal vom Samstag trifft Golubic auf die als Nummer 3 gesetzte Amerikanerin Emma Navarro (WTA 25). (ram/sda)