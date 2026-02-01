Mathieu van der Poel hat Radsport-Geschichte geschrieben und sich zum Rekordweltmeister im Rad Quer gekrönt. Der grosse Favorit aus den Niederlanden gewann in Hulst mit grossem Vorsprung vor seinem Landsmann Tibor Del Grosso sowie dem Belgier Thibau Nys. Damit sicherte er sich seinen achten WM-Titel.
Der Schweizer Meister Kevin Kuhn zeigte in Hulst eine gute Leistung und verpasste die Top Ten als Elfter um lediglich neun Sekunden. Es handelt sich um das zweitbeste WM-Resultat des 27-jährigen Zürcher Oberländers in der Elite-Kategorie. (abu/sda/dpa)
