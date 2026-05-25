Norwegen gewinnt auch gegen Tschechien. Bild: keystone

Norwegen sorgt für die nächste Überraschung und schlägt Tschechien + USA siegt deutlich

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Gruppe A

USA – Ungarn 7:3

Nach der überraschenden Niederlage gegen Lettland gewinnt das US-Team mit 7:3 gegen Ungarn. Damit haben die USA die Viertelfinalqualifikation weiterhin in den eigenen Händen. Sollten die Titelverteidiger das letzte Gruppenspiel am Dienstag gegen Österreich gewinnen, sind sie sicher in der K.-o.-Phase. Für Ungarn geht es im letzten Spiel gegen Lettland um nichts mehr. Den Ligaerhalt hat sich Ungarn bereits gesichert und die Top Vier sind nicht mehr zu erreichen.

Die USA sind noch einen Sieg vom Viertelfinal entfernt. Bild: keystone

Die Tabelle:

Gruppe B

Tschechien – Norwegen 1:4

Norwegen löste an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg das Viertelfinal-Ticket. Nach Schweden (3:2) besiegten die Norweger mit 4:1 auch Tschechien. Den Norwegern winkt nun sogar der 2. Gruppenplatz.

Norwegen steht sicher im Viertelfinal. Bild: keystone

Die tschechische Niederlage gegen Norwegen bedeutet, dass Kanada die Freiburger Vorrundengruppe schon vor den letzten Spielen gewonnen hat. Norwegen überholte Tschechien und kann sich mit einem Sieg über Dänemark den zweiten Gruppenplatz sichern. Kritisch wird es für Schweden: Die Schweden belegen vor den letzten Spiel den 5. Platz und können einzig noch die Slowaken überholen. Schweden benötigt am Dienstag gegen den Olympia-Finalisten einen Sieg in 60 Minuten, sonst verpasst der zehnmalige Weltmeister wie 2019 die Viertelfinals.

Die Norweger hingegen erreichten erstmals seit 2012 wieder die Viertelfinals. Gegen Tschechien gewannen die Norweger erst zum zweiten Mal nach 2010. Und erstmals gegen die Hockey-Grossmacht gelangen Norwegen gegen Tschechien vier Tore. Michael Brandsegg-Nygard von den Detroit Red Wings erzielte zwei Goals.

Die Tabelle:

(riz)