Das Team von Clint Capela, dem die Playoff-Teilnahme bereits vor dem Heimspiel sicher war, bezwingt die Utah Jazz deutlichMöglich wurde die vorzeitige Qualifikation für die NBA-Playoffs durch eine entscheidende Niederlage der Phoenix Suns tags zuvor im Kampf um einen Platz unter den ersten sechs Teams im Westen; damit stand Houstons zweite Playoff-Teilnahme in Folge bereits vor der Partie fest.Die Texaner traten entsprechend selbstbewusst auf und lagen stets in Führung. Angeführt von einem starken Kevin Durant (25 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds) fügte Houston den Jazz die achte Niederlage in Folge zu.Capela kam auf 13 Minuten Einsatzzeit. In einer vorwiegend defensiven Rolle verbuchte der 31-jährige Genfer Center bei einer Plus-Minus-Bilanz von +15 zwei Punkte, vier Rebounds und zwei Blocks.Dank dieses Sieges bleibt Houston als Fünfter der Western Conference mit 48 Siegen bei 29 Niederlagen in Schlagdistanz zu den Denver Nuggets (4./49 Siege, 29 Niederlagen) und den Los Angeles Lakers (3./50 Siege, 27 Niederlagen). Die Rockets dürfen somit weiterhin auf den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde hoffen. (sda)