Stan Wawrinka verpasst in Monte Carlo die Chance, als ältester Tennisspieler der Geschichte eine Partie auf Masters-1000-Niveau zu gewinnen. Der 41-Jährige unterliegt Sebastian Baez 5:7, 5:7.
Zwölf Jahre, nachdem er in Monte Carlo mit einem Finalsieg gegen Roger Federer seinen einzigen Titel auf Masters-1000-Stufe gewonnen hatte, startete Wawrinka gegen den argentinischen Sandspezialisten Baez (ATP 64) überzeugend, baute dann aber deutlich ab. Der Lausanner führte schnell 4:1, agierte danach gegen den mit 1,70 m kleinsten Spieler in den Top 100 zu fehlerhaft.
Dennoch hätte er am Ende die grosse Wende in seinen Händen gehabt. Im zweiten Satz kämpfte sich Wawrinka von 1:5 auf 5:5 und 40:15 bei eigenem Aufschlag zurück, ehe erneut ein schwer zu erklärender Einbruch erfolgte. Am Ende behielt der Argentinier nach gut eindreiviertel Stunden die Oberhand. (abu/sda)
Zwölf Jahre, nachdem er in Monte Carlo mit einem Finalsieg gegen Roger Federer seinen einzigen Titel auf Masters-1000-Stufe gewonnen hatte, startete Wawrinka gegen den argentinischen Sandspezialisten Baez (ATP 64) überzeugend, baute dann aber deutlich ab. Der Lausanner führte schnell 4:1, agierte danach gegen den mit 1,70 m kleinsten Spieler in den Top 100 zu fehlerhaft.
Dennoch hätte er am Ende die grosse Wende in seinen Händen gehabt. Im zweiten Satz kämpfte sich Wawrinka von 1:5 auf 5:5 und 40:15 bei eigenem Aufschlag zurück, ehe erneut ein schwer zu erklärender Einbruch erfolgte. Am Ende behielt der Argentinier nach gut eindreiviertel Stunden die Oberhand. (abu/sda)