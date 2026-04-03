«Überzogen und inakzeptabel»: Iran lehnt Trumps Forderungen ab

Der Iran hat eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt. Teheran habe seine «Forderungen und Ansprüche» ausgearbeitet und diese den Vermittlern mitgeteilt, sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.
Die Forderungen der USA bezeichnete Baghai demnach als «überzogen und inakzeptabel». Verhandlungen seien mit Ultimaten und Drohungen unvereinbar. Der Sprecher bezog sich auf einen 15-Punkte-Plan der USA für ein Kriegsende. Bereits zuvor hatte der Iran darauf geantwortet. Unter anderem Pakistan vermittelt zwischen Teheran und Washington. (sda/dpa)
Die Forderungen der USA bezeichnete Baghai demnach als «überzogen und inakzeptabel». Verhandlungen seien mit Ultimaten und Drohungen unvereinbar. Der Sprecher bezog sich auf einen 15-Punkte-Plan der USA für ein Kriegsende. Bereits zuvor hatte der Iran darauf geantwortet. Unter anderem Pakistan vermittelt zwischen Teheran und Washington. (sda/dpa)