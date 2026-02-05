Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal des ATP 250 in Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt. (cpf/sda)
Wawrinka fordert topgesetzten Auger-Aliassime vergebens
Fiala erhält mit Panarin prominenten Teamkollegen
Kevin Fiala erhält bei den Los Angeles Kings mit dem russischen Stürmer Artemi Panarin von den New York Rangers einen prominenten Teamkollegen. Im Gegenzug gaben die Kings das 20-jährige Sturmtalent Liam Greentree sowie einen Drittrunden-Pick (2026) und einen Viertrunden-Pick (2028) ab.
Der 34-jährige Panarin galt als einer der begehrtesten Spieler auf dem Markt. Er unterschrieb bei den Kaliforniern einen neuen Vertrag über zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 22 Millionen Dollar, der zur kommenden Saison zu laufen beginnt. Panarin bestritt bisher 877 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt und erzielte dabei 342 Tore sowie 646 Assists. (nih/sda)
Ter Stegen droht WM zu verpassen
Der deutsche Goalie Marc-André ter Stegen droht die WM im Sommer zu verpassen. Der in Spanien bei Girona tätige 33-Jährige zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und muss am Freitag operiert werden.
Deshalb falle er «mehrere Monate» aus, wie ter Stegen auf Instagram mitteilte. «Ich bin ein positiver Mensch. Ich hatte schon immer diese Einstellung und habe sie bei jeder Herausforderung, der ich mich stellen musste, beibehalten, aber diese Herausforderung ist besonders schwer für mich.» (ram/sda/dpa)
Clippers verlieren nach Mega-Trade
Die Los Angeles Clippers, das Team des Schweizers Yanic Konan Niederhäuser, sind in einen Mega-Trade involviert. Sie gaben ihren 36-jährigen Starspieler James Harden an die Cleveland Cavaliers ab. Im Gegenzug erhielten sie den 26-jährigen Darius Garland plus einen Zweitrundenpick. Harden, von 2018 bis 2020 in drei Saisons in Folge bester Punktesammler der Liga, kommt in dieser Saison im Schnitt auf 25,4 Punkte, Garland auf 18.
Die beiden Teams spielten in der Nacht auf Donnerstag gegeneinander, wobei sowohl Harden als auch Garland nicht zum Einsatz kamen. Cleveland siegte auswärts 124:91. Yanic Konan Niederhäuser kam beim Heimteam während fast 25 Minuten zum Einsatz und erzielte zehn Punkte und acht Rebounds.
Clint Capela verlor mit den Houston Rockets daheim gegen die Boston Celtics 93:114. Der Genfer stand knapp 15 Minuten auf dem Parkett und kam auf vier Punkte und fünf Rebounds. (ram/sda)
Titelverteidiger Newcastle im Ligacup chancenlos
Newcastle ohne den verletzten Fabian Schär bleibt im Halbfinal des Ligacups gegen Manchester City ohne Chance. Nach dem 0:2 im Hinspiel verlor der Titelverteidiger auch die Auswärtspartie (1:3). Doppeltorschütze Omar Marmoush und Tijjani Reijnders sorgten noch vor der Pause für die 3:0-Führung.
Im Final am 22. März trifft Manchester City auf Arsenal. (riz/sda)
Stuttgart steht im Cup-Halbfinal
Titelverteidiger Stuttgart qualifiziert sich als zweites Team für den Halbfinal im DFB-Pokal. Wie Leverkusen am Vortag gegen St. Pauli werden auch die Schwaben ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen beim Zweitligisten Holstein Kiel mit 3:0.
Die Stuttgarter hatten mehr zu kämpfen, als das Resultat ausdrückt. Erst in der 56. Minute gelang Deniz Undav das 1:0. Und die weiteren Treffer durch Chris Führich fielen erst kurz vor Schluss. Die letzten zwei Halbfinalisten werden nächste Woche ermittelt. Dann kommt es zu den Partien zwischen Zweitligist Hertha Berlin und Freiburg sowie zwischen Bayern München und Leipzig. (riz/sda)
Seitz auf Platz 5, Liechti mit Landesrekord
Das Schweizer Nationalteam überzeugt an den Bahnrad-Europameisterschaften in Konya auch am vierten Wettkampftag. Aline Seitz sprintet im Punktefahren auf Platz 5, Jasmin Liechti pulverisiert in der Qualifikation der Einzelverfolgung ihren Schweizer Rekord.
Die Scratch-Silbermedaillengewinnerin Seitz stiess im Punktefahren dank ihres Triumphs im letzten der zehn Wertungssprints in den 5. Rang vor. Derweil unterbot Jasmin Liechti ihren Schweizer Rekord in der Qualifikation der Einzelverfolgung um fast fünf Sekunden. Die Bernerin reihte sich in 4:32,764 Minuten auf dem 7. Platz ein; die alte Bestmarke hatte sie im vergangenen Oktober an den Weltmeisterschaften in Chile aufgestellt. Gold sicherte sich die überragende Britin Josie Knight, welche den Weltrekord von Vittoria Bussi in der Qualifikation um über vier Sekunden auf 4:19,461 gesenkt hatte. (riz/sda)
Stan Wawrinka verdient sich das Duell mit Auger-Aliassime
Stan Wawrinka übersteht beim ATP-Turnier in Montpellier die 1. Runde. Nach dem erfolgreichen Start in seine Abschiedssaison in Melbourne setzte sich der 40-jährige Waadtländer in Südfrankreich gegen Hamad Medjedovic mit 7:6 (7:3), 6:4 durch.
Wawrinka (ATP 113) gewann gegen den 18 Jahre jüngeren und in der Weltrangliste 33 Plätze besser klassierten Serben nicht zuletzt die wichtigen Punkte. Den ersten Umgang entschied er im Tiebreak für sich, nachdem ihm als Returnspieler zuvor nur fünf Punkte gelungen waren. Im dritten Satz erspielte er sich die ersten Breakbälle und ging dank zweier Servicedurchbrüche vorentscheidend mit 4:1 in Führung.
Im Achtelfinal bekommt es Wawrinka am Donnerstag mit dem topgesetzten Félix Auger-Aliassime zu tun, der Nummer 8 des ATP-Rankings. Einen Top-10-Spieler schlug der Schweizer letztmals im Oktober 2024 (die damalige Nummer 7 Andrej Rublew in Stockholm). (riz/sda)
Verletzte Fussballfans nach Ausschreitungen in Neuenburg
Mehrere Personen sind am Dienstagabend bei Auseinandersetzungen zwischen Fussballfans in Neuenburg verletzt worden. Die Polizei wurde mit Wurfgeschossen und pyrotechnischen Gegenständen angegriffen. Zu den Ausschreitungen zwischen Ultra-Fan-Gruppen kam es nach dem Viertelfinalspiel des Schweizer Cups zwischen Neuchâtel Xamax FCS und Yverdon-Sport FC. Eine Gruppe von rund 30 bis 40 vermummten Ultra-Anhängern aus Neuenburg und Biel habe die Konfrontation mit den Waadtländer Fans gesucht und dabei eine gefährliche Menschenbewegung ausgelöst, teilte die Kantonspolizei Neuenburg am Mittwoch mit.
Bencic gibt krank forfait, Golubic scheitert
Auch für Belinda Bencic und Viktorija Golubic endet die Turnierwoche auf der WTA-Tour bereits am Mittwoch. Die als Nummer 5 gesetzte Viktorija Golubic erwischte in Ostrava einen schwachen Tag. Die Zürcherin unterlag Katie Boulter. Die Britin, die beim Australian Open an Belinda Bencic gescheitert war und nicht in den Top 100 figuriert, gewann 6:2, 6:2.
Belinda Bencic ihrerseits musste beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi krankheitshalber Forfait geben. Die Schweizerin war bei dem mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turnier als Nummer 1 gesetzt gewesen. Sie wird somit ihren Top-Ten-Status im der Weltrangliste verlieren, da sie die Punkte des letztjährigen Turniergewinns nicht ersetzen kann. (abu/sda)
Thioune übernimmt in Bremen
Daniel Thioune folgt bei Werder Bremen auf den vor drei Tagen freigestellten Horst Steffen. Dies gaben die Norddeutschen am Mittwoch bekannt. Zuletzt war der 51-jährige Thioune Trainer in Düsseldorf. Nach einem schlechten Saisonstart musste er das Team um den Schweizer Internationalen Cedric Itten im Oktober verlassen.
Masarova scheitert in der 2. Runde
Rebeka Masarova (WTA 114) scheidet beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca in der 2. Runde aus. Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, unterlag Wang Xinyu (WTA 33) 4:6, 2:6.
Einen Tag nach dem Dreisatz-Sieg gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) hatte Masarova der als Nummer 4 gesetzten Chinesin nur wenig entgegenzusetzen. Sie nutzte zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im ersten Satz. Da sie ihrerseits jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgab, war sie am Ende chancenlos. Letztmals zwei Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025. (abu/sda)
Wizards mit deutlicher Niederlage gegen die Knicks
Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen sind die Washington Wizards zurück auf der Verliererstrasse. Das NBA-Team mit dem Schweizer Kyshawn George unterliegt den New York Knicks deutlich 101:132.
Gegen die formstarken Gäste, die mit sechs Siegen am Stück in die Hauptstadt gereist waren, mussten die Wizards von Beginn an untendurch. Bereits nach wenigen Minuten stand es 0:7, nach dem ersten Viertel lag das Heimteam schon 22:38 im Hintertreffen. Näher als auf zwölf Punkte kam der Vorletzte der Eastern Conference nie mehr heran. George kam in 26 Minuten auf 8 Punkte und 2 Rebounds. (abu/sda)
Liam Rivera erster FIS-Freeride-Weltmeister
Der erste Freeride-Weltmeister der Snowboarder unter dem Dach der FIS kommt aus der Schweiz. Liam Rivera sicherte sich den Titel am Dienstag bei der Premiere in Andorra.
Rivera setzte sich im Skigebiet Ordine-Arcalis vor dem Franzosen Victor de Le Rue und dem Amerikaner Michael Mawn durch. Der 26-jährige wurde in Mexiko geboren und wuchs in der Westschweiz auf. Im Alter von neun Jahren wechselte er vom Skifahren aufs Snowboard. Seit seinem Debüt auf der Freeride World Tour im Jahr 2023 mischt er vorne mit. (abu/sda)
