Zu den Ausschreitungen zwischen Ultra-Fan-Gruppen kam es nach dem Viertelfinalspiel des Schweizer Cups zwischen Neuchâtel Xamax FCS und Yverdon-Sport FC. Eine Gruppe von rund 30 bis 40 vermummten Ultra-Anhängern aus Neuenburg und Biel habe die Konfrontation mit den Waadtländer Fans gesucht und dabei eine gefährliche Menschenbewegung ausgelöst, teilte die Kantonspolizei Neuenburg am Mittwoch mit. Bei den Vorfällen wurden mehrere Waadtländer Fans leicht verletzt, einer von ihnen wurde von einem Rettungsdienst betreut. (riz/sda)