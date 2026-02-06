In der NBA feiern die Washington Wizards mit Kyshawn George einen überraschenden Sieg gegen den aktuellen Leader der Eastern Conference, die Detroit Pistons.
Die Wizards setzten sich mit 126:117 durch und verbuchten damit den vierten Sieg im sechsten Spiel. Vor diesen sechs Partien hatten die auf dem 13. Platz der Eastern Conference klassierten Wizards neun Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. George sorgte während 18 Minuten für acht Punkte und drei Rebounds.
Nicht gewinnen konnten derweil die Houston Rockets. Das Team von Clint Capela verlor gegen die Charlotte Hornets 99:109. Der Genfer, der während 17 Minuten zum Zug kam, sorgte für sechs Punkte und fünf Rebounds. (nih/sda)
