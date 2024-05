Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner steht beim Elite16-Turnier in Espinho in den Viertelfinals. Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder scheiden im Achtelfinal aus.



Hüberli und Brunner, die zweifachen Europameisterinnen und letztjährigen WM-Fünften, erreichten beim Turnier der höchsten Stufe an der portugiesischen Atlantikküste die Runde der letzten acht mit einem Sieg in drei Sätzen gegen Carolina Salgado/Barbara Seixas. Gegen das brasilianische Duo hatten sich die Schweizerinnen schon vor Monatsfrist in Mexiko auf dem Weg zum Turniersieg in den Halbfinals durchgesetzt.



Endstation Achtelfinals hiess es in Espinho für Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder. Die favorisierten Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Kloth erwiesen sich als zu stark (21:12, 24:22). (abu/sda)

Bild: keystone