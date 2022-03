New Jersey entscheidet das erste Duell gegen die Vancouver Canucks seit mehr als zwei Jahren deutlich für sich. Nico Hischier bereitet beim 7:2-Sieg zwei Tore vor. Die lange Phase war der Corona-Pandemie geschuldet. In der vorletzten Saison hatte ein rund viereinhalb Monate dauernder Unterbruch weitere Begegnungen verhindert, in der vergangenen Meisterschaft bestritten die kanadischen Teams die verkürzte Regular Season in einer eigenen Division. Die Playoffs verpassten sowohl die Canucks als auch die Devils.



Beim dritten Treffer durch Dawson Mercer war Hischier einer der Passgeber. Der Captain war ausserdem am 6:1 durch Jesper Bratt beteiligt. Für den Walliser waren es die Assists 20 und 21 in der laufenden Saison. Dazu erzielte er bisher 14 Tore. (abu/sda)