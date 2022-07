Das Schweizer Männer-Team musste in seinem zweiten Spiel im Unihockey-Turnier an den World Games in Birmingham im US-Staat Alabama eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer David Jansson verlor gegen Lettland nach 4:2-Führung bei Spielhälfte 5:6 . Es war die erste Niederlage überhaupt gegen die Letten, die tags zuvor schon mit einem Unentschieden gegen Weltmeister Schweden überrascht hatten. (dab/sda)

Karateka Elena Quirici scheiterte an den World Games in Birmingham, Alabama, in der Gruppenphase . Die Aargauerin verlor im Limit bis 68 kg zwei ihrer drei Kämpfe. Den Niederlagen gegen die Aserbaidschanerin Irina Sarezka (1:9) und die Französin Alizée Agier (0:3) liess die Olympia-Fünfte von Tokio zum Abschluss den 5:1-Sieg gegen die Ukrainerin Halyna Melnyk folgen. (dab/sda)

BMX-Fahrer Cédric Butti gewinnt an den Racing-Europameisterschaften in Dessel in Belgien die Silbermedaille. Der bald 23-jährige Thurgauer, im vergangenen Jahr U23-Europameister, musste sich in dem von mehreren Stürzen geprägten Finale einzig dem Briten Kye Whyte , dem Olympia-Zweiten von Tokio, geschlagen geben. Gleich zwei Medaillen gab es in der U23-Klasse der Frauen. Die Genferin Thalya Burford , die Leaderin im Weltcup, sicherte sich Silber, die als Titelverteidigerin angetretene Bernerin Nadine Aeberhard Bronze. (dab/sda)

Chicago Fire mit Xherdan Shaqiri musste in der Major League Soccer eine weitere Niederlage, die zehnte in 19 Spielen, hinnehmen. Das Team aus Illinois verlor zuhause gegen Columbus Crew trotz 2:0-Halbzeitführung 2:3 . Shaqiri bereitete den ersten Treffer durch den Deutschen Rafael Czichos vor. Chicago Fire liegt in der Rangliste der Eastern Conference an letzter Stelle. (dab/sda)

Alessandra Keller schafft es am Weltcup in Lenzerheide zum ersten Mal auf das Podest im olympischen Cross-Country. Die 26-jährige Nidwaldnerin wird Dritte hinter der Französin Loana Lecomte und der Schwedin Jenny Rissveds . Keller, 2018 U23-Weltmeisterin auf der gleichen Strecke und am Freitag bereits Zweite im Short Race, musste ihre Mit-Ausreisserinnen erst in der vorletzten Runde ziehen lassen. Ihr komfortables Polster auf die Verfolgerinnen verteidigte sie souverän. Mit dem 3. Platz beendete Keller die dreijährige Podest-Durststrecke der Schweizer Mountainbikerinnen im Cross-Country-Weltcup. (abu/sda)

Noch kein Sieger in Schweizer Gruppe: Niederlande und Schweden spielen 1:1

Auch im zweiten Spiel in der Schweizer Gruppe C an der Frauen-EM in England gibt es keinen Sieger. Titelverteidiger Niederlande und der WM-Dritte Schweden trennen sich in Sheffield 1:1. Joanna Anderson brachte die Skandinavierinnen in der 36. Minute in Führung, Jill Roord (52.) glich für die Niederländerinnen aus. Beide Teams hatten je 50 Prozent Ballbesitz. (abu/sda)