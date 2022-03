Die Frankfurter Fussball-Legende Jürgen Grabowski ist tot. Zusammen mit seinem Eintracht-Kollegen Bernd Hölzenbein gehörte er zum Weltmeister-Team von 1974. Grabowski ist am Donnerstagabend im Alter von 77 Jahren in einem Spital in Wiesbaden gestorben.



Der frühere Mittelfeldspieler bestritt 44 Länderspiele für Deutschland, er war Welt- und Europameister, gewann den UEFA-Cup (1980) und zweimal den deutschen Cup (1974 und 1975). An seinem 30. Geburtstag leitete Grabowski den 2:1-Siegtreffer im WM-Final 1974 gegen Holland ein. Dabei war Grabowski nach dem blamablen 0:1 gegen die DDR in der Vorrunde aus der Mannschaft geflogen. Als Einwechselspieler gelang ihm dann aber das vorentscheidende 3:2 gegen Schweden – und er kehrte zurück in den Stamm. Nach dem WM-Titelgewinn trat Grabowski aus dem Nationalteam zurück. (ram/sda/dpa)

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Der WM-Final 1974: