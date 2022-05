Notching her first ever win in Rome 🇮🇹



🇨🇭 @jilteichmann defeats home favorite Paolini, 6-3, 6-2.#IBI22 pic.twitter.com/gcrpvSNTkm — wta (@WTA) May 10, 2022

(WTA 29) stellt auch beim WTA-1000-Turnier in Rom ihre gute Form unter Beweis. Die Linkshändern gewinnt in der 1. Runde ohne grössere Probleme 6:3, 6:2 gegen die Italienerin(WTA 55). In der 2. Runde wird die Aufgabe gegen die Weltnummer 6deutlich schwieriger. Die Tschechin gewann das Turnier 2019 und erreichte in den letzten beiden Jahren den Final. Das einzige Duell zwischen den beiden gewann allerdings vor einem Jahr im Halbfinal indie Schweizerin. Teichmann brauchte nach ihrem Halbfinal von letzter Woche in Madrid eine kurze Anlaufzeit, doch nach einem 1:3-Rückstand hatte die 24-jährige Seeländerin im ersten Duell mit Paolini alles im Griff. Nach vier Breaks kam sie nach 80 Minuten zum souveränen Sieg. (pre/sda)