🔻 LAST KM / STAGE 7⃣ | TAPPA 7⃣



🔥 Today's last KM is all a battle of nerves



🔥 L'ultimo KM di oggi è tutta una battaglia di nervi.



Powered by @ItaliaNFT_art #Giro pic.twitter.com/U2njVsGJ7G — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2022

gewann die 7. Etappe desin Potenza. Der Niederländer besiegte seine vier verbleibenden Fluchtkollegen im Sprint.Der Spanierbehält das Rosa Trikot, ohne dass er von seinen Gegnern auf den 196 km attackiert wurde. Auf der Bergetappe waren lediglich die ersten rund 38 km flach. Danach begann ein ständiges Auf und Ab mit insgesamt vier kategorisierten Anstiegen bis zum Ziel. Bouwman gehörte rund 130 km vor dem Ziel zur Ausreissergruppe um den früheren Giro-Sieger Tom Dumoulin.Das zweite Giro-Wochenende beginnt am Samstag mit einer Art Kriterium in und um Neapel. Am Ende der welligen 153 km wartet am Yachthafen der Stadt am Vesuv ein, die den Sprinter-Teams das Leben schwer machen werden. In der Bergetappe vom Sonntag mit dem legendären Schlussanstieg nach Blockhaus stehen dann wieder die Kletterspezialisten im Fokus, bevor am Montag der zweite Ruhetag folgt. (zap/sda)