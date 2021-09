Die Siegesserie von Dominique Aegerter in der Supersport-WM ist gerissen. Nachdem er am Samstag in Magny-Cours zum vierten Mal in Serie als Erster abgewunken wurde, musste sich der Berner tags darauf im zweiten Rennen mit Platz 2 begnügen.



Dabei hatte das 14. von 24 Saisonrennen für Aegerter mit einem Schreckmoment begonnen. Der Titelverteidiger war in der Startrunde in eine Kollision verwickelt gewesen, die einen Rennabbruch zur Folge hatte. Er blieb dabei aber ohne Verletzungen. Nachdem die Boxen-Crew die Yamaha wieder hergerichtet hatte, lieferte sich der neunfache Saisonsieger nach dem Neustart mit dem Spanier Manuel Gonzalez ein heisses Duell an der Spitze, zog dabei aber den Kürzeren.



Trotzdem gelang es Aegerter, die Führung in der Gesamtwertung auf den Südafrikaner Steven Odendaal um weitere 10 Zähler auf 62 Punkte auszubauen. Die nächsten beiden Rennen in Barcelona wird der Schweizer jedoch auslassen, weil er in zwei Wochen beim Saisonfinale der MotoE in Misano am Start steht. (nih/sda)

Bild: keystone