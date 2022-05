Derwahrt seine Chance auf den Titel in der englischen Premier League. In einem Nachtragsspiel der 37. Runde gewinnen die« Reds» in2:1 und verkürzen der Rückstand auf den Leader Manchester City wieder auf einen Punkt. Der Japanervor und der Kamerunernach der Pause wendeten an der Südküste nach der frühen Führung Southamptons das Blatt.Dennoch sind die Aussichten des FA- und Ligacup-Siegers auf ein heimisches Triple nicht allzu rosig. In der letzten Runde am Sonntag muss Liverpool auf einen Ausrutscher des Titelverteidigerszuhause gegenhoffen. Liverpool, das einen Punkt Rückstand hat, tritt gegenan.13. Redmond 1:0. 27. Minamino 1:1. 67. Matip 1:2. (pre/sda)