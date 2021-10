Spanien und Frankreich bestreiten am Sonntag um 20.15 Uhr in Mailand den Final der Nations League. Die Franzosen bezwingen Belgien im dramatischen zweiten Halbfinal in Turin nach 0:2-Rückstand 3:2. Das Siegestor erzielt Théo Hernandez in der 90. Minute.



Nichts deutete darauf hin, dass schon in der ersten Halbzeit zwei Tore fallen würden. Nachdem Frankreichs Goalie Hugo Lloris gegen Kevin De Bruyne in der 4. Minute mit einem tollen Reflex das sicher scheinende 0:1 verhindert hatte, verflachte der Match für längere Zeit komplett. Aber noch vor der Pause trafen aus dem Nichts Yannick Carrasco mit einem leicht abgefälschten Flachschuss und Romelu Lukaku mit einem Abschluss aus spitzestem Winkel unter die Latte. Nach einem einfachen Pass von De Bruyne konnte Lukaku Bayerns Verteidiger Lucas Hernandez mit einem ebenso einfachen trockenen Antritt im Strafraum loswerden.

Bild: keystone

Mitte der zweiten Halbzeit steigerten sich die Franzosen nach einer bis dorthin sehr matten Leistung enorm. Karim Benzema nahm nach 62 Minuten im Strafraum ein kurzes Zuspiel von Kylian Mbappé mit Rücken zum Tor an. Er täuschte mit kurzen Schritten drei Verteidiger und traf mit einem Drehschuss in die Ecke. Es war der Startschuss zu einer Offensive, der sich die Roten Teufel kaum erwehren konnten, und zu einer mitreissenden letzten halben Stunde. Schon sieben Minuten später verwertete Kylian Mbappé – im EM-Achtelfinal war der Superstar mit dem entscheidenden Versuch im Penaltyschiessen an Yann Sommer gescheitert – einen auf Intervention des VAR zu Recht verhängten Foulpenalty.



In den letzten Minuten spielte beide Mannschaften mit offenem Visier. Die Belgier hätten ebenso gut in den Final vorstossen können wie die Franzosen. Aber es traf mit einem Schlenzschuss nur Frankreichs Théo Hernandez von der AC Milan.



Belgien - Frankreich 2:3 (2:0)

- Turin. - SR Siebert (GER)

Tore: 37. Carrasco 1:0. 40. Lukaku 2:0. 62. Benzema 2:1. 69. Mbappé (Foulpenalty) 2:2. 90. Théo Hernandez 2:3.

Bemerkungen: 90. Freistoss von Pogba ans Lattenkreuz. (sda)