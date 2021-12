Die Organisatoren der Ski-Weltcup-Rennen in Adelboden (8./9. Januar) und Wengen (14. bis 16. Januar) planen trotz der aktuell schwierigen Corona-Situation weiterhin mit Zuschauern. An beiden Orten gilt die 3G-Regelung, es dürfen also auch Getestete aufs Gelände.



Wie in Adelboden das Rahmenprogramm und die Abendfeierlichkeiten aussehen werden, wird in den nächsten Tagen entschieden. In Wengen werden die erfolgreichsten Abfahrer am Freitag und Samstag auf der grossen Bühne im «Open-Air Weltcup-Dörfli» geehrt. Am Sonntag findet die Siegerehrung im Zielraum in Innerwengen statt. (abu/sda)

Bild: AP