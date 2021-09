Der philippinische Boxer Manny Pacquiao kandidiert als Nachfolger von Staatschef Rodrigo Duterte für das Präsidentenamt in seinem Land. Das kündigte der 42-Jährige an und nahm die Nominierung durch die Regierungspartei PDP-Laban an.



«Ich bin ein Kämpfer, und ich werde immer ein Kämpfer sein, im Ring und ausserhalb des Rings», sagte Pacquiao. Anfang Dezember 2020 war der ehemalige Box-Weltmeister in acht verschiedenen Gewichtsklassen zum neuen Vorsitzenden der Partei von Präsident Duterte ernannt worden. Die nächste Präsidentenwahl in dem südostasiatischen Land steht 2022 an, Duterte darf laut Verfassung nicht erneut kandidieren. Er will sich aber um das Amt des Vizepräsidenten bewerben. Pacquiao ist auf den Philippinen ein Volksheld. Neben den Erfolgen als Boxer war er 2010 in die Politik gegangen. Seit 2016 ist er Senator. (ram/sda)

Bild: keystone