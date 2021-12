Dem Norweger Kjetil Jansrud droht nach seinem schweren Sturz beim Super-G-Weltcup in Beaver Creek am Freitag das Aus für die Olympischen Winterspiele in Peking. Wie der norwegische Skiverband bekannt gab, hat sich der 36-Jährige Schädigungen am Kreuzband und den inneren Seitenbändern im Knie zugezogen. Dies hätten die ersten Untersuchungen im örtlichen Spital ergeben. Es sei noch zu früh, um etwas über eine Operation und das Ausmass der Schäden zu sagen.



Der Olympiasieger von 2014 wird den Verbandsangaben zufolge am Montag mit der Mannschaft nach Hause reisen. In Oslo soll es dann eingehende Untersuchungen zur Schwere der Verletzung geben. (zap/sda)

Bild: keystone