The fourth game Carlsen v Nepomniachtchi ends in a draw. After four games, the score is 2-2. #CarlsenNepo pic.twitter.com/uGJ0UOcYRf — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 30, 2021

Weltmeistervermochte seinen russischen Herausfordererauch an seinemnicht zu bezwingen. Die vierte WM-Partie in Dubai endete wie die drei vorangegangenen Begegnungen unentschieden. Damit steht das auf 14 Partien angesetzte Duell. Rund 45 Minuten schaute Carlsen noch mal tief in die Stellung, dann machte er die Punkteteilung mit einerperfekt.Im ersten Zug wechselte er vom Damenbauern zum Königsbauern. Nepomnjaschtschi reagierte mit einer der solidesten Eröffnungen, der schon viele Spieler in WM-Kämpfen vertraut hatten: Russisch. «Wenn schon nicht die russische Fahne am Brett stehen darf, spiele ich wenigstens die», sagte der Russe in Anspielung auf das Urteil der Welt-Anti-Doping-Agentur, das wegen staatlich organisierten Dopings derzeit russische Symbole bei Weltmeisterschaften verbietet. Diefindet amstatt. (pre/sda)