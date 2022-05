Einen Tag nach dem 5:2 setzt sich das Schweizer Hockey-Nationalteam auch im zweiten Testspiel in Weinfelden gegen Lettland durch, diesmal 3:1. Calvin Thürkauf zeichnete sich als Doppel-Torschütze aus. Fischer hatte von seinem Team einen dominanten Auftritt gefordert. Von daher konnte ihm nur teilweise gefallen, was er sah. Vor allem der Start entsprach nicht seinen Ansprüchen. Ab Mitte des ersten Drittels fanden die Gastgeber dann besser ins Spiel, wirklich zu überzeugen, wussten sie aber nicht.



Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Thürkauf auf Vorarbeit von André Heim aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte. Der Center des HC Lugano war es auch, der in der 58. Minute mit einem Schuss ins leere Gehäuse für den Schlusspunkt verantwortlich zeichnete. Thürkauf traf in der dritten Partie in Folge; in seinen ersten 14 Länderspielen war er ohne Torerfolg geblieben.



Dank dem 3:1 gewannen die Schweizer sämtliche drei Heimspiele im Rahmen der WM-Vorbereitung. Insgesamt war es der fünfte Sieg in der sechsten Partie. Am Mittwoch fliegen sie mit ersten Verstärkungen aus Nordamerika sowie der Playoff-Finalisten nach Helsinki, einen Tag später bestreiten sie in Tampere gegen Finnland die erste von drei Begegnungen der Beijer Hockey Games. Am Wochenende sind dann in Stockholm Tschechien sowie Schweden die Gegner. Das erste WM-Spiel bestreiten die Schweizer am 14. Mai gegen Italien.



Schweiz - Lettland 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Weinfelden. - 2364 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Tscherrig, Kehrli/Wolf.

Tore: 30. Thürkauf (Heim, Bertschy/Strafe angezeigt) 1:0. 37. Riat 2:0. 47. Sejejs (Kenins, Smons) 2:1. 58. Thürkauf (Bertschy) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Alatalo) plus Spieldauer (Alatalo) gegen die Schweiz, 5mal 2 Minuten gegen Lettland. (pre/sda)

Bild: keystone